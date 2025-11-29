Trigo en retroceso: la superoferta global presiona al mercado y golpea al productor argentino

Producción global récord (825 millones de toneladas) genera una superoferta que empuja los precios a niveles no vistos desde 2016.

Principales oferentes (Rusia, Australia, EE. UU., Canadá) aumentan envíos y debilitan la competitividad del trigo argentino, pese a rindes excelentes.

Cosecha local estimada en ~25,5 Mt; saldo exportable cercano a 17,5 Mt y generación de divisas por unos u$s3.500 millones, la mitad entre diciembre y febrero.

Los productores reciben valores reales por tonelada (u$s162–165) muy por debajo de la capacidad teórica de pago (u$s177), lo que provoca enojo y presión sobre la rentabilidad, sobre todo en campos alquilados.

La mejora en la soja y el fuerte maíz podrían elevar el Valor Bruto de la Producción agrícola en ~u$s4.000 millones en 2026, amortiguando parcialmente el golpe.

Con apenas ~20% de la cosecha recolectada, la mayor parte del trigo aún no ingresó al mercado; la presión bajista es probable que persista a corto plazo.

El mercado mundial del trigo atraviesa un momento excepcionalmente complejo. Un escenario que combina abundancia récord, precios deprimidos y una competencia feroz entre los principales países productores está empujando las cotizaciones a niveles que no se observaban desde 2016. La última estimación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) confirma el diagnóstico: se esperan 825 millones de toneladas a nivel global, un volumen que supera con holgura los promedios históricos y consolida un clima de superoferta que sacude a toda la cadena productiva.

Ese torrente de granos tiene nombres propios. Rusia sostiene un liderazgo que ya parece estructural, con embarques agresivos que le permiten dominar buena parte del comercio internacional. Australia, tras la sequía, vuelve a los niveles altos de producción; Canadá y Estados Unidos aportan más toneladas que las previstas; y el mercado, saturado, reacciona como suele hacerlo: con precios a la baja. Para el trigo argentino, incluso en un ciclo con rindes sobresalientes, el golpe es directo.

La preocupación se trasladó rápidamente al plano local. Aunque los analistas coinciden en que el ingreso de divisas no se verá seriamente afectado, la presión bajista sí amenaza los márgenes de los productores, en especial los que dependen del alquiler de tierras. Con costos fijos elevados y precios internacionales debilitados, la ecuación de rentabilidad solo cierra mediante estrategias de rotación que permitan compensar —parcialmente— el deterioro de los ingresos.

Javier Preciado Patiño, analista de RIA Consultores, advierte que la caída de precios, inferior al 10%, se compensa este año con rendimientos excepcionales. Con una cosecha estimada por encima de los 25 millones de toneladas, el impacto sobre los dólares del verano sería acotado. El saldo exportable rondaría las 17,5 millones de toneladas, cifra que podría incrementarse si se suman stocks remanentes de campañas previas. A valores FOB actuales, el trigo generaría unos u$s3.500 millones, y aproximadamente la mitad ingresaría entre diciembre y febrero.

En paralelo, la soja ofrece una señal de alivio. Las compras chinas reactivaron el mercado y la posición mayo 2026 en Chicago pasó de u$s390 a u$s420 por tonelada. Según un informe de LCG, ese salto, sumado al crecimiento del maíz, podría elevar el valor bruto de la producción agrícola nacional de u$s31.433 millones en 2025 a u$s35.233 millones en 2026. Una bocanada de oxígeno para un sector que atraviesa una de las mayores paradojas de los últimos años.

La Bolsa de Comercio de Rosario confirmó que la Argentina se encamina hacia una cosecha de 25,5 millones de toneladas de trigo, uno de los registros más altos de la historia. Sin embargo, semejante logro llega en el peor momento posible. En un mercado global saturado, con stocks holgados y compradores internacionales ya abastecidos, el récord productivo local profundiza la presión bajista. Cada tonelada adicional que ingresa al circuito encuentra un precio más deprimido que la anterior. El contenido proteico más bajo de lo habitual añade un factor de castigo: una porción del volumen exportado podría ser comercializada como trigo forrajero.

David Miazzo, economista y titular de Data Miazzo, describe con crudeza el escenario: con un FOB de u$s207, los precios se ubican en valores similares a los de 2019, y para encontrar niveles tan bajos hay que retroceder casi una década. La capacidad teórica de pago del sector exportador ronda los u$s177 por tonelada, pero los productores están recibiendo entre u$s162 y u$s165. Una brecha que explica el creciente malestar en las zonas trigueras.

A esa tensión se suma otro dato inquietante: recién se cosechó alrededor del 20% del área sembrada. Es decir, el grueso de la oferta todavía no llegó al mercado. Y cuando lo haga, difícilmente encuentre un escenario más favorable. La presión bajista llegó para quedarse, al menos en el corto plazo, y el productor argentino deberá navegar un ciclo que conjuga marcas históricas de volumen con precios que llevan seis años sin tocar fondo.

En un sector que convive con la volatilidad como regla, el trigo vuelve a mostrar que ni los mejores rindes garantizan tranquilidad. El desafío, ahora, es resistir la tormenta de abundancia global y esperar una recomposición que, por ahora, no asoma en el horizonte inmediato.