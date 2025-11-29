Macri redobla su ofensiva contra Tapia en medio de la crisis de legitimidad del fútbol argentino

Macri calificó a la conducción de Tapia como un modelo “sumergido en la oscuridad” y apuntó a una crisis estructural del fútbol argentino.

El conflicto se intensifica tras la sanción a jugadores de Estudiantes y la polémica designación de Rosario Central como campeón anual.

Macri vinculó la gestión de Tapia con la “decadencia” derivada del final de la era Grondona y los escándalos de la FIFA.

Recordó sus críticas previas: suspensión de descensos y aumento de equipos en Primera como señales del deterioro competitivo.

Tapia respondió con ironía y defendió su gestión, asegurando que el fútbol argentino “está muy bien”.

El enfrentamiento entre ambos referentes promete nuevas escaladas en un contexto de creciente tensión política y deportiva.

Mauricio Macri volvió a irrumpir en el debate futbolero con un mensaje directo, sin matices y con un destinatario excluyente: Claudio “Chiqui” Tapia. En una entrevista televisiva, el expresidente describió a la Asociación del Fútbol Argentino como una institución “sumergida en la oscuridad”, un diagnóstico que buscó sintetizar lo que considera el deterioro más profundo que atraviesa el deporte más popular del país. Sus declaraciones encontraron un ecosistema agitado, marcado por la sanción a jugadores de Estudiantes de La Plata y por la decisión de otorgar el título anual a Rosario Central, una determinación que abrió un nuevo frente de conflicto y tensó aún más la relación entre la dirigencia futbolística y varios sectores políticos.

Desde el inicio de la conversación, Macri eligió un tono crítico. Planteó que el fútbol argentino vive un proceso creciente de opacidad, alejado de las prácticas y estándares que rigen en otras ligas del continente. Aseguró que esta realidad no es producto de un episodio aislado, sino el resultado de una acumulación de hechos que “se fueron encadenando”: desde decisiones arbitrarias hasta lo que calificó como “accidentes desgraciados” que empujaron al sistema hacia una crisis estructural. En su análisis, la Argentina se está distanciando del rumbo que tomaron las principales federaciones del mundo, un contraste que —afirmó— se termina reflejando en la calidad de la competencia local.

En ese marco, Macri dirigió sus cuestionamientos de manera frontal a Tapia. Lo describió como “un producto de la decadencia”, expresión con la que buscó subrayar que su liderazgo no surgió de un proceso virtuoso sino como consecuencia de un vacío de poder que dejó el final de la era Grondona y los escándalos que sacudieron a la FIFA. Según su visión, el resultado fue una conducción que no está en condiciones de ofrecer ni transparencia ni previsibilidad, dos atributos que, a su entender, hoy brillan por su ausencia en la AFA.

La entrevista se produjo en plena tormenta política-institucional dentro del fútbol. La determinación de proclamar a Rosario Central como campeón anual desató una catarata de críticas. El gesto de los jugadores de Estudiantes —que realizaron un pasillo de espaldas para manifestar su desacuerdo— se convirtió en una postal viral y, pocos días después, derivó en la apertura de un expediente disciplinario. En La Plata interpretaron esa reacción como un intento de disciplinamiento, mientras que en la AFA lo justificaron como una respuesta necesaria para “defender la autoridad del reglamento”.

El choque entre Macri y Tapia, sin embargo, no nació con esta polémica. El exmandatario recordó que antes del recambio presidencial ya había advertido sobre decisiones que consideraba lesivas para la competencia, entre ellas la suspensión de los descensos y el crecimiento sostenido del número de equipos en Primera División. Para Macri, estas medidas son parte de una lógica que “destruye la meritocracia” y debilita el valor deportivo del campeonato.

Más allá del análisis técnico, el expresidente buscó conectar el deterioro del fútbol con un clima social más amplio. Sostuvo que lo que ocurre dentro de la AFA es un espejo de lo que sucede en el país, y afirmó que la gestión de Tapia es “imperdonable”. Con esas palabras reforzó un mensaje que ya había lanzado tras el triunfo de Javier Milei, cuando colocó al titular de la AFA en el centro de sus críticas públicas.

Tapia no dejó pasar esas afirmaciones. Su respuesta fue irónica pero firme: “Acá les habla el imperdonable”, escribió en redes sociales, para luego defender su gestión. Aseguró que el fútbol argentino “está muy bien” y enumeró los logros alcanzados en sus seis años como presidente de la AFA. La réplica confirmó que el conflicto está lejos de apagarse y que el enfrentamiento entre ambos dirigentes seguirá teniendo capítulos en el futuro cercano.