Diciembre llega con calma, pero el mercado advierte presiones estacionales sobre tasas, dólar e inflación

Diciembre mantiene la calma de noviembre, pero con presiones estacionales típicas del cierre de año.

Las tasas muestran señales de descenso, aunque persisten tensiones por movimientos de capitales e impacto regulatorio.

La licitación del Tesoro del 11 de diciembre será clave para evitar subas por falta de pesos en la economía.

El segmento bancario presenta tasas rígidas, especialmente en créditos y tarjetas.

El dólar seguiría estable en diciembre, con mayores presiones previstas para enero y febrero.

La inflación podría ubicarse entre 2% y 2,5%, según la dinámica estacional y las expectativas recientes.

Tras varios meses de marcada volatilidad en los mercados locales, diciembre se encamina a sostener la relativa tranquilidad que caracterizó a noviembre. Sin embargo, los analistas advierten que el último mes del año suele venir acompañado de particularidades estacionales —como el pago del aguinaldo, el aumento de gastos por las fiestas, el turismo al exterior y las últimas licitaciones del Tesoro— que podrían introducir tensiones puntuales sobre el dólar, la inflación y, especialmente, sobre las tasas de interés.

El socio de First Capital, Guillermo Barbero, subrayó que, si bien existen indicios de que las tasas podrían seguir en un sendero descendente, todavía no se observa una baja clara. “Fin de año siempre es un mes complicado para el tema de las tasas”, afirmó, aludiendo a los movimientos de capitales que suelen producirse en esta época por cuestiones impositivas y que terminan impactando de manera negativa en los niveles de interés. A ello se suma la reciente regulación de la Comisión Nacional de Valores vinculada a la inversión en cauciones por parte de los Fondos Comunes de Inversión, que podría generar cambios en el corto plazo. Para Barbero, el proceso de baja de tasas debería consolidarse recién en 2026.

En este marco, la política financiera del Tesoro aparece como un factor clave. El jefe de Research de Aurum Valores, Pablo Repetto, explicó que diciembre suele registrar un incremento significativo en la demanda de pesos debido a factores estacionales como aguinaldos, fiestas y vacaciones. Por eso, destacó que la licitación de esta semana —en la que el Tesoro logró una alta tasa de renovación de vencimientos— evitó una inyección adicional de pesos en la economía, lo que moderó las presiones inmediatas. Sin embargo, advirtió que la próxima licitación, prevista para el 11 de diciembre, será determinante: si se renueva un porcentaje menor del que vence, se liberarían pesos que ayudarían a acompañar el aumento de la demanda y evitar un estrangulamiento financiero que derive en subas de tasas.

La directora de C&T, María Castiglioni, coincidió con este diagnóstico. Recordó que la economía atravesó una “restricción monetaria muy fuerte” en la etapa previa a las elecciones y que mantener ese nivel de contracción podría volver insostenible la estabilidad reciente. “Si no se liberan pesos es difícil que no suban las tasas de interés”, afirmó. No obstante, señaló que las tasas ya bajaron de manera significativa en los últimos meses, lo que limita el margen para nuevas reducciones en el corto plazo. El foco, agregó, debe ponerse ahora en las tasas del segmento bancario, más rígidas y menos propensas a ajustarse, como las de préstamos personales y tarjetas de crédito.

En cuanto al dólar, la economista de Epyca, Florencia Fiorentin, planteó un escenario de continuidad respecto de noviembre. Aunque diciembre podría transitar con estabilidad, advierte que las presiones cambiarias se sentirán con mayor fuerza en enero y febrero, cuando se combinan fuertes vencimientos en pesos con un aumento de la demanda de divisas por vacaciones. Castiglioni complementó esta visión al considerar que el esquema de bandas vigente seguirá operando de manera similar a lo observado en las últimas semanas: días de subas leves, otros de bajas y una tónica general de estabilidad.

De cara al primer trimestre de 2026, la atención del mercado estará puesta en cómo decida el Tesoro enfrentar el abultado vencimiento de enero, un factor que podría introducir movimientos de corto plazo pero sin implicar un cambio de tendencia significativo, según Castiglioni.

El capítulo inflacionario también muestra matices. Castiglioni anticipa que diciembre podría ubicarse por debajo de los registros de octubre y noviembre, meses que habían estado marcados por la volatilidad financiera y las expectativas de devaluación. Ese clima, remarcó, terminó trasladándose a los precios. Repetto, en cambio, se mostró más prudente y recordó que diciembre es estacionalmente un mes de inflación elevada, mientras que febrero suele mostrar bajas marcadas. Bajo esa lógica, no sería sorprendente que la inflación de diciembre ronde el 2% o incluso 2,5%.

En síntesis, diciembre aparece como un mes en el que la calma podría sostenerse, aunque amenazada por los movimientos estacionales y las decisiones del Tesoro. La estabilidad quedará atada a la capacidad de absorber la mayor demanda de pesos, evitar tensiones innecesarias y mantener bajo control las expectativas cambiarias e inflacionarias.