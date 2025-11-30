Bullrich asumió en el Senado y puso la reforma laboral en el centro de la agenda oficialista

Patricia Bullrich juró como senadora y asumió formalmente su cargo en el Congreso.

La reforma laboral será el eje central del oficialismo en las sesiones extraordinarias.

El proyecto se enviará al Congreso el 9 de diciembre, según confirmó el diputado Cristian Ritondo.

La oposición exigirá que gremios, cámaras empresarias y especialistas participen del debate.

El tratamiento efectivo del proyecto probablemente se concretará en el primer trimestre de 2026.

Además de la reforma laboral, la agenda extraordinaria incluirá Presupuesto, ley Impositiva y estudio del Código Penal.

Patricia Bullrich juró este viernes como senadora de la Nación, en un acto que marcó el inicio formal de su nuevo rol legislativo y abrió un escenario de expectativas sobre los proyectos que impulsará el oficialismo durante las sesiones extraordinarias del Congreso. Tras asumir, la ex ministra de Seguridad detalló los principales temas que serán tratados en ambas cámaras en las próximas semanas, con especial énfasis en la reforma laboral, uno de los ejes centrales de la gestión de Javier Milei.

“El 10 de diciembre empiezan las sesiones extraordinarias y desde la Cámara de Diputados vendrá el Presupuesto de la Nación, que esperamos votarlo”, explicó Bullrich. Además, adelantó que se debatirá una ley Impositiva y la constitución de una comisión para el estudio del Código Penal. En el Senado, precisó, la agenda incluirá la discusión sobre los periglaciares y, de manera destacada, la reforma laboral, señalando que estas iniciativas serán centrales en la actividad legislativa de los próximos meses.

La ex ministra de Seguridad, que en los últimos años consolidó su liderazgo dentro del bloque oficialista de La Libertad Avanza, encabezó esta semana las últimas reuniones previas a la asunción del Senado. Según fuentes parlamentarias, Bullrich enfatizó la prioridad de la reforma laboral como un proyecto fundamental del Ejecutivo, aunque varios senadores —incluidos miembros del propio oficialismo— advirtieron que será difícil avanzar con la iniciativa antes de fin de año. Por ello, el tratamiento más efectivo se prevé para el primer trimestre de 2026.

Durante los encuentros, Bullrich sostuvo que el proyecto, recientemente ajustado por la Casa Rosada, reflejará las prioridades del gobierno, aunque reconoció que la oposición exigirá un debate más amplio. Representantes de gremios, cámaras empresarias y especialistas serán convocados para aportar al análisis del texto, asegurando así que la discusión incorpore distintas miradas antes de la sanción definitiva.

El Gobierno de Javier Milei definió que el proyecto de reforma laboral se enviará formalmente al Congreso el próximo 9 de diciembre. La fecha fue confirmada por el diputado Cristian Ritondo tras participar del Consejo de Mayo, una reunión que coordinó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que contó con la presencia de funcionarios nacionales, legisladores, representantes sindicales y empresarios. Entre los asistentes se encontraban el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la senadora Carolina Losada; Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA; y Martín Rappallini, titular de la UIA.

Según indicaron fuentes oficiales, la presentación del proyecto se realizará sin un acuerdo integral entre todos los sectores, aunque incorporará algunos de los planteos que surgieron en la reunión. No obstante, el núcleo de la reforma se mantendrá alineado con la propuesta impulsada por Balcarce 50, siguiendo la estrategia de priorizar la visión del Ejecutivo mientras se abre espacio para el debate parlamentario y la participación de actores sociales relevantes.

La prioridad de Bullrich en este inicio de su gestión parlamentaria deja claro que la reforma laboral se convertirá en un termómetro de la capacidad de coordinación entre el oficialismo y los distintos actores del Congreso. La senadora buscará articular su liderazgo con la dinámica legislativa, tratando de que la iniciativa avance dentro de un calendario marcado por las sesiones extraordinarias y la necesidad de compatibilizar la agenda del Senado con la de la Cámara de Diputados.

En paralelo, la agenda extraordinaria también incluirá otros proyectos de alto impacto, como el Presupuesto y la ley Impositiva, junto con la conformación de comisiones clave para el estudio del Código Penal. Así, la primera etapa de la gestión legislativa de Bullrich se perfila como un período de intenso trabajo, en el que la reforma laboral y la coordinación interbloques serán el eje principal de la estrategia oficialista.