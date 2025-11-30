Rafaela presente en Jornadas de Compostaje Municipal en la ciudad de Córdoba

El compostaje se ha establecido como una temática prioritaria para el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, que a partir de numerosas acciones e iniciativas busca reforzar la práctica del compostaje domiciliario entre los vecinos de la ciudad y generar estadísticas e información para la toma de decisiones.

En este contexto, Enrique Soffietti (director), Antonela Kern (Educación Ambiental) y Melina Michlig (Comunicación Ambiental) del Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, participaron de las Jornadas de Compostaje Municipal en la ciudad de Córdoba junto a representantes de cuatro provincias de Argentina, que incluyeron visitas técnicas y talleres de intercambio en el Ministerio de Ambiente y Economía Circular (MAyEC).

Cronograma

La primera jornada incluyó visitas técnicas al sitio de compostaje institucional del INTI Córdoba como caso de compostaje descentralizado, al Centro de Chipeo de Polo 52 como caso de gestión integral de residuos verdes, y a Terra Compostaje Regenerativo como experiencia de compostaje centralizado para grandes generadores.

El segundo día se desarrolló en el Ministerio de Ambiente y Economía Circular con mesas de trabajo orientadas a compartir desafíos, buenas prácticas y próximos pasos para escalar la gestión sustentable de residuos orgánicos a nivel municipal. Primero con una introducción sobre modelos y escalas de compostaje y estrategias para iniciar acciones a nivel municipal. En una segunda instancia, con talleres de compostaje centralizado, compostaje descentralizado y grandes generadores.

Estas actividades organizadas en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia de Córdoba, la Fundación Delterra y especialistas en la temática, buscaban profundizar en modelos de compostaje, compartir experiencias y avanzar en estrategias concretas que fortalezcan la gestión sostenible de residuos orgánicos.

Desde Rafaela se valora especialmente la oportunidad de compartir la experiencia local en espacios de formación y, al mismo tiempo, incorporar nuevos aprendizajes que fortalezcan el compromiso con la gestión sustentable de residuos y el cuidado del ambiente.

Delterra

La participación de Rafaela se enmarca en el convenio firmado entre la Municipalidad, el Instituto para el Desarrollo Sustentable y Delterra, organización global sin fines de lucro fundada por McKinsey & Company en 2018, que impulsa mejoras en la gestión integral de residuos en países del Sur Global. El acuerdo incluye asistencia técnica gratuita en diagnóstico, diseño e implementación de soluciones para incrementar las tasas de reciclaje, compostaje y valorización de residuos.

Delterra trabaja en alianza con Climate and Clean Air Coalition (ONU Ambiente) y Global Methane Hub para reducir emisiones y promover la economía circular. Desde un enfoque holístico de seis dimensiones, impulsa proyectos innovadores y escalables que transforman sistemas de gestión de residuos en beneficio de las personas y el planeta.

El proceso de trabajo conjunto con Rafaela contempla tres etapas: diagnóstico de la realidad local y oportunidades de mejora; diseño de una hoja de ruta y testeo piloto; y acompañamiento en la implementación de la transición hacia un sistema más eficiente y circular. Estas acciones permitirán incrementar la recuperación de materiales reciclables y compostables, alineadas con proyectos internacionales que financian mejoras ambientales en Argentina.

Con esta participación, Rafaela reafirma su liderazgo regional en políticas ambientales y su compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles para la gestión de residuos.