Crisis en la industria local: en la provincia de Santa Fe hay 3.400 trabajadores suspendidos

Desde el Gobierno provincial advirtieron un marcado incremento de suspensiones laborales en Santa Fe durante los últimos meses. Desde la Secretaría de Trabajo provincial mencionaron que la tendencia volvió a agravarse y actualmente hay unos 3.400 trabajadores suspendidos en Santa Fe.

El secretario de Trabajo de la provincia, Julio Genesini, habló sobre esto y recordó en diálogo con LT 10 que “el año pasado hubo una caída muy fuerte en el empleo en el primer semestre; luego se amesetó y hubo alguna recuperación gradual de algunos sectores”.







Además, señaló que ese repunte no fue suficiente para evitar un impacto significativo: “A pesar de esto, se llegó a tener cerca de 11.000 trabajadores suspendidos en procedimientos preventivos de crisis y entre 80 y 85 empresas en esta situación”.

Suspensiones en los últimos meses

Según el funcionario, la tendencia volvió a agravarse: “En los últimos meses se volvió a intensificar y tenemos 46 empresas con procedimientos de suspensiones bajo el artículo 223 bis, fundamentalmente en la zona sur de la provincia”.

Dentro de ese grupo, Genesini marcó que “17 pertenecen al rubro metalúrgico y luego se da en menor medida en otros rubros”. El número de trabajadores alcanzados también es elevado: “Aproximadamente hay 3.400 empleados suspendidos en la provincia”.

Genesini explicó que “en general son empresas medianas y grandes las que manifiestan esto, tratan de sortear la retracción de la actividad y los problemas con el flujo de componentes importados y lo ven como una opción”.

En ese sentido, precisó que la herramienta del artículo 223 bis ofrece alivio económico a las compañías: “Al no pagarse las contribuciones patronales se reduce la carga laboral y pagan solo una suma no remunerativa”. Según evaluó, “en general dio resultado esta mecánica desde inicios de 2024”.

Finalmente, destacó el rol de los actores del sector productivo y gremial: “Hay que destacar el esfuerzo de empresarios y sindicatos para preservar puestos de trabajo en este marco”, sostuvo.

Postura de empresarios

El anuncio de 220 despidos en la planta bonaerense de Whirlpool se sumó esta semana a otros cierres y recortes que repercuten directamente en el entramado productivo del país. En Santa Fe, donde la industria es motor económico y social, el impacto se sintió con fuerza.

Desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) advirtieron que "la tormenta viene" como consecuencia de la política económica del gobierno nacional.

El secretario de la entidad, Walter Andreozzi, manifestó su inquietud por la situación en Whirlpool, pero centró su análisis en Cramaco y Essen, dos firmas con plantas en la provincia que oficializaron recortes significativos.

“Los factores que llevaron a estas decisiones van a continuar: la apertura indiscriminada de las importaciones y la caída de la demanda”, señaló en diálogo con LT8. Recordó que Santa Fe atravesaba una pérdida de empleo por goteo, pero esta semana se registraron dos golpes fuertes en Sastre y Venado Tuerto, con alrededor de 30 despidos en cada caso. “Todos sabemos lo que significa esa pérdida para una comunidad”, subrayó.

Expectativas del sector

Para Fisfe, el reciente triunfo electoral del presidente Javier Milei confirma la continuidad del rumbo económico. “No vemos que el escenario cambie por lo menos en los próximos dos años”, afirmó Andreozzi.

Los casi 300 despidos ocurridos entre Santa Fe y Buenos Aires dejan al descubierto una situación que antes era menos visible, cuando predominaban renuncias negociadas y retiros voluntarios, decisiones que no trascendían públicamente.

