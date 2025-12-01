Karina Milei afianza el control político de LLA y abre la disputa por la provincia de Buenos Aires

Acto de Karina Milei en Mar del Plata para ordenar la estrategia legislativa de LLA.

Objetivo central: avanzar en la disputa política en la provincia de Buenos Aires.

LLA apunta a coordinar agendas entre Congreso, Legislatura y municipios.

Fuerte crítica al endeudamiento bonaerense bajo la gestión de Kicillof.

Martín Menem valoró el rol de Karina en decisiones clave del oficialismo.

El encuentro trabajó en capacitación legislativa y fortalecimiento territorial.

La irrupción de Karina Milei en Mar del Plata, al frente de un multitudinario acto partidario de La Libertad Avanza (LLA), volvió a dejar en evidencia el rol central que la secretaria general de la Presidencia ocupa en la arquitectura política del oficialismo. En un encuentro calificado por sus organizadores como un “congreso libertario”, la hermana del Presidente reunió a referentes nacionales, legisladores bonaerenses electos y dirigentes territoriales con un doble objetivo: ordenar la estrategia parlamentaria de cara al 2026 y comenzar a disputar, de manera explícita, espacios de poder en la provincia de Buenos Aires, bastión administrado por Axel Kicillof.

El acto se realizó en el NH Gran Hotel Provincial, un escenario simbólico de la política marplatense y bonaerense. Allí confluyeron figuras que ya tienen presencia en el Congreso —como Santiago Santurio, Sebastián Pareja y Sergio “Tronco” Figliuolo— con otros dirigentes que desembarcarán en la Legislatura provincial, como Francisco Adorni. La convocatoria buscó algo más que una foto de unidad: apuntó a mostrar una organización política que pretende dejar atrás su fase inicial y consolidarse como una fuerza con músculo territorial.

Según contaron varios de los invitados, Karina Milei dedicó buena parte de su intervención a trazar los lineamientos que marcarán el rumbo legislativo para los próximos meses. La secretaria general insistió en que el desafío del oficialismo será coordinar estrategias entre el Congreso, las cámaras provinciales y los Concejos Deliberantes para respaldar el proyecto presidencial y acelerar la agenda reformista. “Estamos unificando criterios y definiendo prioridades para acompañar a Javier Milei”, sintetizó uno de los dirigentes presentes, quien además destacó el “esfuerzo conjunto” entre referentes nacionales y bonaerenses encabezado por Pareja y Martín Menem.

El estado financiero de la provincia y el nivel de endeudamiento bajo la gestión de Kicillof surgieron como una de las preocupaciones centrales entre los asistentes. Para algunos, se trata del punto de partida de una narrativa que LLA buscará instalar con fuerza en territorio bonaerense de cara al tramo político que se abre.

Karina Milei, al cerrar el encuentro, agradeció el trabajo territorial que desplegó la dirigencia libertaria durante el último año y apeló a su vínculo personal con Mar del Plata, ciudad de origen de su madre y escenario del primer sorteo de la dieta legislativa que impulsó la carrera presidencial de su hermano. “Le dije a Javier que ese día empezaba su campaña presidencial. No me equivoqué. Hoy tenemos al mejor presidente”, sostuvo, reforzando el tono emotivo del acto.

Minutos después de finalizado el congreso, las cuentas oficiales de LLA difundieron un mensaje que buscó sintetizar la hoja de ruta: “El mandato es claro: libertad, orden y cambio profundo”. La declaración fue acompañada por un llamado a “desembarcar en cada provincia con la fuerza necesaria para impulsar las reformas que van a hacer grande a la Argentina nuevamente”.

Martín Menem, por su parte, presentó un balance del trabajo parlamentario del año y reconoció que el 2024 resultó especialmente complejo para el oficialismo, condicionado por su condición de minoría y por la resistencia de los bloques opositores. En esa línea, argumentó que durante el 2025 “la política de siempre” obligó a tomar decisiones difíciles para preservar la gobernabilidad. Destacó, además, el rol de Karina Milei como articuladora interna: “Nos dijo: ‘vamos a fondo, aceleremos y juguémonos’”.

Sebastián Pareja enfocó su mensaje en la construcción bonaerense y sostuvo que LLA “ya consolidó su lugar como oposición” en la provincia. Afirmó que ahora la misión es “marcar el rumbo hacia una provincia sin déficit, segura y verdaderamente libre”.

El seminario se estructuró en torno a ejes temáticos vinculados a la labor institucional: técnica legislativa, negociación, análisis presupuestario, Boleta Única de Papel, liderazgo y diseño de proyectos. Una agenda que, en la lectura de los organizadores, busca profesionalizar al espacio y proyectarlo en un distrito clave para cualquier aspiración electoral futura.