Bullrich formalizó su renuncia y dejó el Ministerio de Seguridad en manos de Alejandra Monteoliva

Bullrich presentó su renuncia formal al Ministerio de Seguridad y la hizo pública en X.

Será reemplazada por Alejandra Monteoliva, hasta ahora secretaria de Seguridad.

Afirmó que dejará el cargo para asumir como senadora nacional el 10 de diciembre.

Sostuvo que su gestión se basó en “cuidar a los argentinos” y “recuperar el orden”.

Destacó la capacidad de Monteoliva para continuar la doctrina del gobierno.

El oficialismo busca mantener coherencia entre la gestión del área y su agenda legislativa.

La hoy ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, protagonizó este domingo su último acto al frente de la cartera, un cierre que se concretó con la presentación formal de su renuncia. Si bien la salida ya había sido anticipada en los últimos días, la funcionaria decidió sellar su despedida con una carta dirigida al presidente Javier Milei y un mensaje público en la red social X. A partir de este 1° de diciembre, el área queda bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, hasta ayer secretaria de Seguridad y figura central del esquema operativo del ministerio.

“Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”, escribió Bullrich en su publicación, donde adjuntó la carta enviada al jefe de Estado. La salida se da a días de que asuma su banca como senadora nacional por La Libertad Avanza, un rol desde el cual anticipó que continuará impulsando las reformas que considera necesarias para consolidar el rumbo del gobierno.

En la misiva, Bullrich repasó el mandato recibido por Milei al inicio de su gestión. “Hace dos años usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”, sostuvo. Según planteó, ese horizonte guió cada una de las políticas implementadas durante su administración, marcada por la reivindicación de una doctrina de seguridad de fuerte impronta disuasiva.

La ministra saliente, que ya había ocupado el cargo durante los gobiernos de Fernando De la Rúa y Mauricio Macri, afirmó que su nuevo rol legislativo será la continuidad de su compromiso con el proyecto oficialista. “El próximo 10 de diciembre asumiré como Senadora de la Nación, donde continuaré defendiendo con la misma convicción los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”, expresó en el texto.

El traspaso marca también el ascenso de Alejandra Monteoliva, una funcionaria de larga trayectoria técnica en materia de seguridad, que se desempeñó durante estos dos años como virtual viceministra y encargada de coordinar estructuras clave del ministerio. Bullrich destacó especialmente su designación y le dedicó un mensaje de bienvenida: “Es alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país. Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos”.

La asunción de Monteoliva se inscribe en la estrategia del Gobierno de preservar la continuidad del enfoque que marcó el área desde 2023, en un contexto político en el que Milei considera prioritario sostener el orden público para apuntalar la gobernabilidad. La transición, además, ocurre en un momento en el que el oficialismo busca reforzar su presencia parlamentaria para avanzar con reformas estructurales, un proceso en el que Bullrich tendrá un rol activo desde el Senado.

La renuncia también reconfigura el mapa interno de La Libertad Avanza, dado que Bullrich se convierte en una de las voces con mayor peso político dentro del bloque oficialista en la Cámara alta. Su presencia en el Congreso, combinada con la continuidad operativa de Monteoliva en el Ministerio de Seguridad, permite al Gobierno consolidar un esquema que articula gestión ejecutiva y respaldo legislativo en temas sensibles para la administración.

Así, el cierre de ciclo de Bullrich en el Ejecutivo aparece menos como un punto final que como un desplazamiento estratégico hacia un espacio de influencia distinto, pero complementario. La ex ministra se despide con un balance que reivindica el orden como eje político y deja la conducción del área en manos de alguien que, según su propia definición, garantiza la “profundización” del rumbo iniciado. Monteoliva, por su parte, asume con el desafío de sostener una política de seguridad que ha sido central en el discurso y la identidad del actual gobierno.