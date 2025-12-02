Sadir ratifica el alineamiento de Jujuy con Milei, pero reclama definiciones antes de apoyar plenamente las reformas

Sadir confirmó que Jujuy acompañará el presupuesto nacional y la modernización laboral, aunque exige conocer el proyecto antes de un apoyo pleno.

Reclamó la reactivación de viviendas, frigoríficos y laboratorios detenidos por falta de continuidad de programas nacionales.

Señaló el deterioro de rutas nacionales y pidió reparaciones urgentes, especialmente en la ruta 52.

Condicionó su respaldo a la reforma laboral a la revisión del texto oficial.

Jujuy aportará cinco diputados de La Libertad Avanza, reforzando el alineamiento con el nuevo gobierno.

El gobernador pidió que las decisiones políticas se traduzcan en resultados concretos para la provincia.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, dejó en claro que la provincia acompañará las principales iniciativas del próximo gobierno nacional, entre ellas el presupuesto y la modernización laboral impulsada por Javier Milei. Sin embargo, advirtió que todavía no tuvo acceso al texto oficial del proyecto de reforma, una condición que considera indispensable para dar un respaldo pleno. Sus declaraciones se conocieron tras una reunión con Diego Santilli, encargado de articular la agenda política del presidente electo con los gobernadores.

En el encuentro, Sadir presentó un diagnóstico pormenorizado de las necesidades más urgentes de Jujuy. En primer lugar, destacó la importancia de reactivar obras de viviendas paralizadas y concluir proyectos estratégicos como frigoríficos y laboratorios que quedaron detenidos por la falta de continuidad de programas nacionales. Según explicó, en muchos casos no se requieren nuevos fondos, sino la renovación de convenios ya acordados y la habilitación para avanzar con trabajos que están técnicamente listos.

Infraestructura crítica y obras con impacto inmediato

Otro eje central de las conversaciones fue el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, especialmente las rutas 34, 9 y 52. Sadir advirtió que el deterioro es notorio y que el tránsito pesado, cada vez más frecuente, acelera la necesidad de trabajos de mantenimiento profundos. También subrayó la urgencia de reparar puentes críticos, como el ubicado sobre la ruta 52, cuya situación demanda una intervención inmediata.

Sadir insistió en que Vialidad Nacional debe asumir la responsabilidad en los casos que le corresponden y coordinar con la provincia para evitar demoras que afectan tanto a la circulación como a la producción regional. Para el gobernador, la mejora de la infraestructura vial tiene un efecto directo en la economía local, desde la actividad agrícola hasta la logística minera.

Una modernización laboral con condiciones

En relación con la modernización laboral que impulsa Milei, Sadir fue prudente. Señaló que existe consenso en que la legislación vigente necesita una actualización, pero remarcó que no es posible dar un respaldo definitivo sin conocer el contenido del proyecto. “Se hablan de algunos puntos, se tiran distintos conceptos, pero necesitamos ver el texto”, planteó. La posición del mandatario refleja la voluntad de acompañar, pero también la necesidad de evaluar el impacto real de las reformas en la estructura productiva y laboral de la provincia.

De todos modos, Sadir aseguró que Jujuy está alineada con la intención general del gobierno electo de flexibilizar normas y promover un clima más favorable para la inversión. El apoyo, no obstante, dependerá de que la propuesta final sea clara, aplicable y beneficiosa para el desarrollo provincial.

Cinco diputados para apuntalar la agenda oficialista

El gobernador también detalló la composición legislativa que tendrá Jujuy a partir del 10 de diciembre. La provincia contará con cinco diputados de La Libertad Avanza, cifra que permitirá respaldar tanto el presupuesto como la modernización laboral en la Cámara baja. A eso se suman dos senadores oficialistas y uno de Unión por la Patria, un esquema que consolida la presencia del nuevo oficialismo nacional en el Congreso y posiciona a Jujuy como un aliado relevante para la gestión entrante.

Sadir destacó que este acompañamiento legislativo servirá para reforzar la interlocución con Nación y facilitar la concreción de proyectos clave para la provincia. Pero insistió en que el apoyo político debe ir acompañado de gestión concreta: finalización de obras, mantenimiento de rutas y coordinación efectiva de programas nacionales y provinciales.

Alineamiento con pedidos precisos

Con sus declaraciones, Sadir ratificó el alineamiento de Jujuy con el nuevo gobierno, aunque también dejó asentada la necesidad de planificación y claridad antes de comprometerse con las reformas estructurales que plantea Milei. La provincia apuesta a una colaboración estrecha, pero exige definiciones claras y una ejecución eficaz para evitar que los anuncios queden en el plano discursivo.

Para el gobernador, la prioridad es que las decisiones políticas se traduzcan en mejoras concretas para los jujeños. En ese sentido, la relación con Nación será clave en los próximos meses: deberá combinar apoyo legislativo con resultados tangibles en infraestructura, obras y programas que definan el rumbo del desarrollo provincial.