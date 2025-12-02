Villaverde, entre la renuncia anticipada y un ingreso incierto al Senado

Villaverde renunciará a Diputados pese a que su ingreso al Senado aún no está garantizado.

La oposición busca impedir su asunción por un antecedente penal en Estados Unidos.

La Libertad Avanza admite dificultades internas y falta de apoyos para avalar su título.

La definición se postergará hasta después del 10 de diciembre, cuando se conforme Asuntos Constitucionales.

Varias diputadas y diputados de distintos bloques renunciarán para asumir nuevos cargos.

El recambio legislativo anticipa un escenario complejo y negociaciones tensas en el Congreso.

La senadora electa Lorena Villaverde transita por estas horas uno de los episodios más inusuales de la transición parlamentaria: formalizará su salida de la Cámara de Diputados para habilitar su llegada al Senado, aun cuando su asunción no está garantizada y dependerá de una discusión que recién se activará después del 10 de diciembre. El camino elegido la dejará en un limbo institucional durante varios días, sin cargo legislativo alguno, mientras La Libertad Avanza intenta asegurarle la banca frente a las objeciones de la oposición.

Villaverde, representante rionegrina del oficialismo, fue electa senadora el 26 de octubre. Sin embargo, un antecedente penal en Estados Unidos motivó que bloques opositores, especialmente del peronismo, cuestionaran la validez de su título y se dispusieran a frenar su ingreso a la Cámara Alta. Pese a ello, la estrategia política del oficialismo fue contundente: ordenó que la legisladora renuncie a su banca en Diputados este miércoles a las 11, en la antesala de la sesión preparatoria. De este modo, quedará fuera del Congreso mientras se define su continuidad institucional.

Hasta hace pocos días, algunos imaginaban una hoja de ruta distinta: que Villaverde permaneciera en Diputados —donde tiene mandato hasta 2027— mientras se tramitaba su situación en el Senado. Pero fuentes libertarias aseguran que la decisión se tomó con claridad política y una cuota de urgencia. La intención del bloque de La Libertad Avanza es “contenerla” durante el proceso, evitar la erosión interna y demostrar cohesión frente a un caso que expuso tensiones dentro del oficialismo.

El recorrido no será sencillo. Según admiten desde el propio espacio, hay tres obstáculos centrales: el tiempo disponible hasta la conformación de los nuevos cuerpos parlamentarios, la necesidad de reunir apoyos externos y la falta de confianza que persiste entre algunos legisladores libertarios respecto de la gestión política de la Casa Rosada. “No hay nada seguro y no se les nota mucho interés de tenerla como colega. Pero van a realizar un nuevo intento para que pueda asumir”, deslizó un dirigente del oficialismo, que reconoció un clima interno enrarecido.

La definición sobre el título de Villaverde quedará en manos de la comisión de Asuntos Constitucionales, que se conformará recién después del recambio legislativo del 10 de diciembre. Hasta entonces, la legisladora electa permanecerá sin cargo, a la espera de la resolución de un cuerpo que hoy aparece dividido y bajo presión mediática y partidaria.

Un miércoles cargado de renuncias

La situación de Villaverde no será la única novedad en la sesión preparatoria. Dos diputadas de La Libertad Avanza que ya juraron como senadoras también formalizarán su renuncia: Nadia Márquez y Emilia Orozco. Sus bancas en la Cámara Baja serán ocupadas por Gabriela Muñoz y Eliana Bruno, quienes completarán los mandatos hasta 2027. En el caso de Villaverde, su reemplazo será Natalia Chemor.

El recambio alcanza también a otros bloques. En el PRO, Diego Santilli dejará su banca tras asumir como ministro del Interior, habilitando el ingreso de Rubén Torres, quien jurará para el período 2025-2029. Silvia Lospennato, por su parte, se trasladará a la Legislatura porteña, y su lugar será ocupado por Lorena Petrovich, cuyo alineamiento político —si permanecerá en el PRO o migrará hacia el espacio de Patricia Bullrich— todavía genera especulación.

El peronismo también tendrá sus movimientos. Itai Hagman renunciará a su banca para asumir el período extendido hasta 2029 por Fuerza Patria, mientras que el tramo que vence en 2027 será completado por Javier Andrade. Martín Soria, reciente senador electo, dejará su lugar a Marcelo Mango.

En este esquema de recambios aparece también Carlos D’Alessandro, ex libertario y hoy referente del bloque Coherencia. Asumirá como legislador en San Luis y su banca será ocupada por Claudio Álvarez.

Las renuncias coordinadas, las negociaciones internas y los interrogantes sobre la validez de títulos muestran un Congreso en plena ebullición. El caso Villaverde se transformó en un símbolo de un cierre de año atravesado por tensiones políticas, internas y externas, que anticipan un debut legislativo cargado de desafíos para el oficialismo.