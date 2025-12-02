En sus últimas horas en Seguridad, Patricia Bullrich firmó acuerdo con EEUU para investigar a organizaciones criminales

En su último acto como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y firmó un Memorándum de Entendimiento para incorporar a un representante de la Policía Federal en las Fuerzas de Tareas El Dorado (El Dorado Task Force) de Nueva York, el grupo de combate contra el lavado de dinero del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

A horas de dejar su cargo en manos de Alejandra Monteoliva, Bullrich mantuvo un encuentro con Lamelas en el que ratificaron el compromiso de ambos países en "seguir trabajando de manera coordinada en temas de seguridad". En ese marco, desde el ministerio nacional informaron que se definieron nuevas líneas de cooperación y se firmó el acuerdo de El Dorado.

Pese a haber presentado su renuncia con fecha efectiva a partir de este 1 de diciembre, la ministra saliente y senadora electa rubricó el documento con el diplomático estadounidense que representa un paso más luego de la Declaración de Intención firmada en noviembre del año pasado por Bullrich y el titular de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York, el agente especial William S. Walker.

"Esta colaboración fortalecerá los esfuerzos de Argentina y Estados Unidos para investigar organizaciones criminales involucradas en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos", informó la Embajada de EEUU en Argentina, mientras que la cartera local describió a El Dorado como la fuerza especial "destinada a fortalecer las investigaciones contra el crimen organizado".

Qué es El Dorado Task Force, el grupo de tareas de EEUU para combatir el lavado

El Dorado Task Force es descripto por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU como "el principal grupo de trabajo contra el lavado de dinero del país". Está integrado por más de 200 agentes de las fuerzas que representan a aproximadamente 35 agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley y reguladoras.

Con la firma del Memorando de Entendimiento, el Ministerio de Seguridad de Argentina se transformará en el tercer socio extranjero en unirse al grupo cuya misión es "desmantelar las organizaciones transnacionales de lavado de dinero mediante la realización de investigaciones proactivas y enérgicas; la participación activa de socios del sector privado; y el aprovechamiento de las leyes y regulaciones federales y estatales".

En noviembre del 2024, Bullrich viajó a la ciudad de Nueva York para suscribir a la declaración. En ese marco, afirmó: "Estados Unidos y Argentina han firmado un acuerdo sin precedentes que mejorará el acceso a la información policial estadounidense y permitirá a Argentina rastrear el dinero de terroristas, narcotraficantes, corruptos y traficantes de personas".

De acuerdo a información del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, desde su creación en 1992, El Dorado Task Force ha sido responsable de la incautación de aproximadamente u$s600 millones y más de 2100 arrestos.

Patricia Bullrich presentó su renuncia como ministra de Seguridad

La rúbrica del acuerdo por parte de Bullrich llega en sus últimas horas como titular de la cartera de Seguridad. De acuerdo a la carta enviada al Presidente, Javier Milei, su salida se hará efectiva desde este 1 de diciembre.

En el texto, defendió los dos años de gestión en el Gobierno. Su accionar estuvo marcado por las responsabilidades que le había encomendado Milei en su llegada al Gobierno: "Cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante", sostuvo.

No sólo le agradeció la confianza al mandatario sino que también destacó "el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país".

De cara a su nueva función en el Poder Ejecutivo, Bullrich aseguró que seguirá "defendiendo con la misma convicción los valores" que comparte con el Presidente y que impulsará "las reformas que el país necesita: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad".

