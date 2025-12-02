LLA se acerca a la primera minoría en Diputados tras una intensa caza de adhesiones

LLA se prepara para lograr la primera minoría en Diputados por primera vez.

El bloque pasó de 79 a más de 90 diputados mediante incorporaciones aceleradas.

Varios legisladores del PRO y radicales se sumaron al oficialismo en pocas semanas.

El Gobierno busca que gobernadores peronistas desarmen parte del bloque UP.

Catamarca y Santiago del Estero son los distritos más disputados.

El oficialismo aspira a llegar a 94 diputados antes del cierre formal de bloques.

El mundo libertario se prepara para celebrar su primer triunfo político en la nueva composición del Congreso. A nueve días de la sesión preparatoria, y tras semanas de negociaciones frenéticas, el oficialismo se encamina a lograr lo que no pudo conseguir en el Senado: mostrarle a la Casa Rosada un resultado contundente en la Cámara de Diputados. El documento con la firma del cordobés Gabriel Bornoroni —con el listado final de integrantes del bloque de La Libertad Avanza (LLA)— ingresará en las próximas horas y podría confirmar que el oficialismo se quedará con la primera minoría parlamentaria.

El crecimiento del bloque libertario tiene una velocidad que sorprende incluso a sus propios protagonistas. “En solo cuatro años pasamos de dos diputados —Javier Milei y Victoria Villarruel— a ganar la presidencia y sumar 94, 95 diputados”, celebró un legislador que ya transita su tercer año de mandato. Esa expansión acelerada es el resultado de una estrategia persistente desplegada dentro del recinto: mientras la oposición se reordenaba y discutía los lineamientos de las reformas, el oficialismo se dedicó a un operativo de seducción que, solo en noviembre, sumó más de 14 diputados.

El número inicial posterior a la elección había sido de 79 integrantes. Con un acercamiento fallido al PRO para conformar un interbloque, y tras la decisión del partido amarillo de sostener su independencia, comenzaron los movimientos individuales. Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vásquez y Silvana Giuidici fueron los primeros en abandonar el PRO para integrarse al bloque libertario. Luego se sumaron Marilú González Estevarena, Belén Avico, Carlos Almena, Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni. A ellos se incorporaron los llamados “radicales con peluca”: el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat y el correntino Federico Tournier. Así, LLA alcanzó los 91 diputados.

Pero el operativo continúa abierto y en expansión. En el oficialismo apuestan a sumar entre tres y cuatro legisladores más, al tiempo que presionan a los gobernadores peronistas no kirchneristas para que rompan con Unión por la Patria (UP) y formen nuevos bloques provinciales. En el radar inmediato aparecen José Nuñez y Lorena Petrovich, ambos del PRO, esta última a punto de asumir para completar el mandato de Silvia Lospennato. Los dos tienen en Patricia Bullrich su principal referencia política.

De concretarse todas estas incorporaciones, Bornoroni llegaría a la sesión preparatoria con un bloque de 94 diputados, un número que deja a LLA a un paso de arrebatarle al peronismo la primera minoría. Sin margen para seguir pescando en el PRO, el foco libertario se concentró en empujar a gobernadores peronistas a desmarcarse de UP. El caso más observado es el del catamarqueño Raúl Jalil, quien desde hace meses insinúa retirar a sus legisladores del bloque.

UP amaneció el 27 de octubre con 98 integrantes, aunque poco después comenzó su propia sangría. El tucumano Javier Noguera anunció que no asumiría dentro del bloque y se sumaría a Independencia, alineado con el gobernador Osvaldo Jaldo. Un camino similar evalúa el sanluiseño Jorge “Gato” Fernández. Sin embargo, las verdaderas piezas de alto impacto son los cuatro diputados de Catamarca y los siete de Santiago del Estero, alineados con Gerardo Zamora.

“No necesitamos que los gobernadores rompan, necesitamos que uno solo lo haga, con eso nos alcanza”, reconoció un dirigente libertario con base en Diputados. Las negociaciones, atravesadas por promesas del ministro del Interior, Diego Santilli, y advertencias de la oposición sobre compromisos incumplidos, se extienden contrarreloj. “No sé qué van a hacer los catamarqueños, lo que sí te adelanto es que los santiagueños están adentro”, dijo una fuente del bloque peronista.

El cierre de listas vence hoy y la tensión se mantendrá hasta el último minuto. Para el oficialismo, lograr la primera minoría no solo implica un triunfo simbólico: también ordena el reparto de poder en comisiones y otorga una fortaleza que, en un Congreso atomizado, puede ser clave para el futuro de la agenda legislativa del Gobierno.