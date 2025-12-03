Karina Milei acelera el reordenamiento libertario

Karina Milei busca asumir el control del bloque libertario en Diputados bonaerenses.

Patricia Bullrich gana influencia en el reordenamiento provincial.

La Vicepresidencia 1ª de la Cámara es el cargo más disputado.

Juan “Juanes” Osaba suena para jefe del bloque.

La banca de Nahuel Sotelo genera incertidumbre y posible conflicto normativo.

El objetivo estratégico: consolidar a LLA como principal oposición a Axel Kicillof.

A horas de la sesión preparatoria que renovará el tablero político en la Legislatura bonaerense, Karina Milei avanza en un reordenamiento decisivo dentro del oficialismo provincial. La secretaria general de la Presidencia —pieza central en la arquitectura interna de La Libertad Avanza— busca asumir el control del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense, un movimiento que se inscribe en la estrategia de alinear la estructura partidaria territorial con la conducción nacional.

El armado responde a una lectura que en el oficialismo consideran evidente: la victoria nacional y la recuperación del voto libertario en la provincia tras las PASO fortalecieron al espacio cercano al Presidente y dejaron debilitados a sectores que, hasta septiembre, tenían mayor influencia. Entre ellos, el núcleo identificado como “Las Fuerzas del Cielo”, cuyo representante local, Agustín Romo, enfrenta una pérdida de centralidad luego de una interna áspera que redefinió el equilibrio de poder. En paralelo, la figura de Patricia Bullrich —socia estratégica de Javier Milei desde la campaña— gana peso en el rediseño legislativo bonaerense.

La sesión de este martes, convocada para las 15:00, definirá buena parte del futuro inmediato. Primero jurarán los nuevos diputados; luego se elegirán las autoridades de la Cámara. Ese segundo tramo será el escenario donde se dirima la conducción del bloque libertario y, en simultáneo, el reparto de los principales cargos institucionales.

El sillón más codiciado es la Vicepresidencia 1ª de Diputados, hoy en manos de Adrián Urreli (PRO). Es un puesto con firma, responsabilidades administrativas y un presupuesto relevante, atributos que lo transforman en una pieza de negociación de alta sensibilidad. Bullrich impulsa a Florencia Retamoso, reelegida en el marco de la alianza con La Libertad Avanza. Otra posibilidad que circula entre negociadores es un intercambio de cargos que permita a Karina Milei colocar a un dirigente propio en un lugar estratégico, algo que no se descarta ante la fluidez del escenario. Cerca de las partes advierten que nada está cerrado y que las definiciones podrían llegar minutos antes de que se abra la votación.

En paralelo, crece el nombre de Juan “Juanes” Osaba como candidato a jefe del bloque libertario. De perfil bajo pero con acceso directo al Presidente, Osaba también responde a Sebastián Pareja, el principal armador territorial del oficialismo en la provincia. Si Retamoso logra la Vicepresidencia 1ª, Osaba quedaría bien posicionado para encabezar la bancada.

Pero el trámite legislativo no estará exento de sobresaltos. La situación de Nahuel Sotelo, quien jurará este martes como diputado, encendió alertas tanto en el oficialismo como en la oposición. Sotelo ejerce actualmente como secretario de Culto y Civilización en la Cancillería, un cargo incompatible con la banca legislativa. Su licencia expira automáticamente al ingresar al recinto, lo que abriría un conflicto normativo que deberá resolverse de manera casi inmediata. El riesgo de un vacío legal o la necesidad de una votación exprés suman tensión a una sesión ya cargada de negociaciones cruzadas.

En cuanto a Agustín Romo, su futuro inmediato parece más acotado. Mantendría su asiento hasta la sesión, pero luego podría quedar reubicado en comisiones o en un rol secundario. Quienes lo conocen señalan que su foco está más en su vínculo con Santiago Caputo —estratega presidencial— que en la Legislatura provincial.

En el Senado, en cambio, el clima es más estable. Allí se proyectan cambios moderados: Diego Valenzuela, cercano a Bullrich, tendría chances de ocupar la Vicepresidencia segunda, mientras que Carlos Curestis continuaría al frente del bloque libertario. Lo que cambia en Diputados, se mantiene relativamente ordenado en la Cámara alta.

En conjunto, el reordenamiento que impulsa Karina Milei forma parte de una estrategia mayor: consolidar a La Libertad Avanza como la principal oposición al gobernador Axel Kicillof en la provincia más poblada del país. La alianza operativa con Bullrich, el desplazamiento de sectores en retroceso y la búsqueda de una conducción disciplinada marcan el inicio de una nueva etapa para el oficialismo bonaerense.