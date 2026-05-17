Encuesta: Milei sigue liderando en Santa Fe

La imagen del presidente Javier Milei registró una baja en la provincia de Santa Fe como consecuencia lógica del desgaste que provoca el ejercicio de la gestión de gobierno, aunque los números muestran que el oficialismo libertario continúa manteniendo una posición política sumamente competitiva de cara a las elecciones de 2027.

Así surge de un relevamiento realizado por la consultora Doxa Data Consultores entre el 21 y el 28 de abril en todo el territorio santafesino, donde el mandatario nacional registra un 55,5% de desaprobación frente a un 42,9% de aprobación.

Los datos reflejan el impacto de la compleja situación económica que atraviesa el país. El 59,6% de los consultados calificó la situación económica argentina como “mala” o “muy mala”, mientras apenas un 36,3% mantiene una visión positiva.

A eso se suma otro dato sensible para la Casa Rosada: el 52,9% considera que el Gobierno nacional avanza en una dirección equivocada y solamente el 36,9% cree que el rumbo elegido por Milei es el correcto.

El humor social también aparece condicionado por la incertidumbre económica. El 38,4% de los encuestados cree que la situación del país estará peor dentro de seis meses, mientras que apenas un 23,3% espera una mejora.

Sin embargo, pese a este escenario complejo, la propia consultora descartó hablar de un derrumbe político del presidente. Desde Doxa señalaron que “Milei acusa caída pero no un derrumbe”, remarcando que el líder libertario continúa mostrando fortaleza electoral aun en un contexto más exigente producto del desgaste natural que implica gobernar la Argentina.

Y allí aparece el dato más importante para el oficialismo nacional.

Porque más allá de la baja en imagen, Javier Milei sigue conservando en Santa Fe un caudal electoral que lo deja en una posición extremadamente favorable para las elecciones de 2027. Si hoy hubiera elecciones presidenciales, Milei obtendría el 31,6% de intención de voto y seguiría liderando cómodamente en la provincia.

El segundo lugar aparece bastante más atrás, ocupado por Axel Kicillof con 22,4%.

El dato confirma algo que empieza a repetirse en distintos distritos del país: aunque el desgaste económico impacta sobre la imagen presidencial, la oposición todavía no logra construir una alternativa realmente competitiva que capitalice el malestar social.

De hecho, La Libertad Avanza continúa siendo el espacio político con mayor identificación partidaria en Santa Fe, alcanzando el 23%, apenas por encima de los independientes.

Eso explica por qué, incluso en medio de una baja lógica vinculada al peso de la gestión, el oficialismo libertario sigue viendo el escenario con optimismo.

En otras palabras: para los libertarios, la encuesta termina siendo una muy buena noticia.

Porque Milei mantiene liderazgo, conserva intención de voto sólida y además sigue sin aparecer una figura opositora capaz de disputar seriamente su centralidad política en la provincia.

El informe también refleja cierta fatiga social respecto al futuro político. El 50,7% de los santafesinos manifestó que preferiría un cambio de signo político en 2027, mientras que el 36,3% apoyaría la continuidad de Milei o de un dirigente alineado con el Presidente.

En paralelo, el estudio mostró también una baja en la imagen del gobernador Maximiliano Pullaro, aunque todavía conserva saldo positivo. Pullaro registra un 48,8% de aprobación contra un 47,4% de desaprobación.

En Rosario el escenario aparece todavía más complicado tanto para el mandatario provincial como para la Casa Rosada. Allí Pullaro alcanza un 43% de aprobación frente a un 52,6% de rechazo, mientras que Milei llega al 57,2% de desaprobación.

Pese a eso, desde Doxa consideran que el tablero político sigue completamente abierto y que la relativa estabilidad macroeconómica continúa funcionando como un factor de contención para el Gobierno nacional.

Según la consultora, “la gente está aguantando, más cuando todavía no hay nada atractivo enfrente”, una definición que sintetiza buena parte del momento político actual: desgaste creciente, malestar económico, pero ausencia de una oposición capaz de canalizar plenamente ese descontento.

Por eso, aun con números más bajos que los de 2023, el oficialismo libertario sigue mirando a Santa Fe como uno de sus territorios políticamente más fértiles para el futuro.