Confirman condena a una editorial por usar sin autorización una fotografía y deberá indemnizar al autor con $6 millones

La Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la condena contra Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (AGEA) por la utilización sin autorización de una fotografía de la filósofa francesa Catherine Malabou en la revista Ñ, tanto en su edición impresa como en su versión digital. De este modo, el tribunal ratificó la sentencia de primera instancia que había ordenado el pago de una indemnización total de 6 millones de pesos al fotógrafo Guillaume Emmanuel Vergé.

El litigio se originó a partir de la publicación de una imagen cuya autoría pertenecía a Vergé, quien promovió una demanda por considerar vulnerados sus derechos de autor. En la etapa inicial del proceso, la Justicia rechazó el planteo de falta de legitimación activa formulado por la editorial y fijó una reparación de 3 millones de pesos por daño material y otros 3 millones por daño moral.

Al recurrir la decisión, AGEA argumentó que no existían pruebas suficientes para acreditar que Guillaume Emmanuel Vergé fuera la misma persona que Guillaume Darribau, nombre con el que figuraba el crédito de la fotografía utilizada. Asimismo, cuestionó la cuantía de la indemnización establecida.

La Cámara desestimó esos agravios y sostuvo que Guillaume Darribau constituía el seudónimo utilizado por el fotógrafo. En ese sentido, recordó que el artículo 72 del Código Civil y Comercial de la Nación reconoce protección jurídica al seudónimo notorio, equiparándolo al nombre de la persona. Además, destacó que durante las gestiones previas al juicio la editorial nunca había objetado esa identidad y valoró que el diario francés Le Monde había identificado expresamente a "Guillaume Emmanuel Vergé (Guillaume Darribau)" al referirse al conflicto judicial.

Los jueces también rechazaron los cuestionamientos vinculados con la responsabilidad de la empresa. En la sentencia señalaron que la propia editorial reconoció haber obtenido la fotografía de internet y que en el sitio de origen figuraba claramente el crédito correspondiente al autor. Bajo ese razonamiento, concluyeron que no resultaba admisible invocar un uso involuntario cuando la identificación de la autoría era expresa.

El fallo remarcó además que el derecho de autor nace con la creación de la obra y no depende de su inscripción registral, por lo que la protección legal existe desde el momento mismo en que la obra es realizada.

Finalmente, la Cámara confirmó la indemnización fijada en primera instancia. Consideró que el daño patrimonial debía ponderarse de acuerdo con el valor comercial de la fotografía y el medio para el cual había sido producida originalmente. Respecto del daño moral, sostuvo que la afectación del derecho del autor a ser reconocido como creador de su obra constituye una lesión autónoma que merece una reparación específica.