Rafaela volvió a vivir su gran fiesta cultural con el inicio del Festival de Teatro

Con salas colmadas, funciones agotadas y una importante participación del público, Rafaela puso en marcha este miércoles la 21ª edición del Festival de Teatro Rafaela (FTR26), uno de los acontecimientos culturales más importantes de la ciudad y de la región.

La apertura confirmó, una vez más, el fuerte vínculo que el festival mantiene con la comunidad, que respondió masivamente a una programación que combina producciones locales, espectáculos nacionales y propuestas para toda la familia.

Un comienzo con gran participación

La primera jornada comenzó en Plaza La Paz, donde el grupo santafesino Hasta Las Manos presentó la obra "Un juego fui", dando inicio a una nueva edición del tradicional encuentro teatral.

Posteriormente, el acto oficial se trasladó al Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, donde la compañía Urraka presentó "Ta Chapita".

La función fue reprogramada para las 19:00, permitiendo que muchas familias pudieran seguir previamente la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra y luego asistir al espectáculo. La decisión resultó acertada: la sala estuvo completamente llena, reflejando el entusiasmo del público por participar de ambos acontecimientos.

"Es un ritual de la ciudad"

Durante la inauguración oficial, el intendente Leonardo Viotti destacó la importancia que el Festival de Teatro tiene para Rafaela.

"Contentos. Bienvenidos al Festival número 21, felices de este momento. Gracias por estar, gracias a todos los que trabajan cada año para hacer realidad esto que es un ritual, un ritual del encuentro, un ritual de la ciudad de Rafaela que es historia, que es presente y que es futuro", expresó el mandatario.

Más adelante, al dejar formalmente inaugurado el evento, invitó a toda la comunidad a sumarse a las distintas propuestas.

"A disfrutar del Festival número 21 de la ciudad de Rafaela. Bienvenidos, bienvenidos a todos", manifestó.

Producciones locales con localidades agotadas

La programación continuó con varias propuestas nacidas en la ciudad.

Entre ellas se presentaron "Como gárgolas que miran", del grupo Sobredanza, además de "Nosotras Ofelia", surgida de los laboratorios de creación de FTR Produce, y "Voy con mis amigxs a Saturno".

Todas las funciones registraron localidades agotadas, una muestra del interés que despierta el Festival tanto entre los vecinos como entre los visitantes que llegan especialmente para disfrutar de la programación.

Cinco días de teatro para toda la ciudad

El Festival de Teatro Rafaela 2026 continuará desarrollándose hasta el próximo domingo con una nutrida agenda de espectáculos provenientes de distintos puntos del país, producciones locales, actividades especiales y propuestas pensadas para públicos de todas las edades.

Como ocurre desde hace más de dos décadas, el evento vuelve a consolidarse como uno de los principales espacios de encuentro cultural de Rafaela, convocando a artistas, elencos y espectadores en una celebración donde el teatro se convierte en protagonista.

Quienes deseen asistir a las funciones que aún cuentan con disponibilidad de entradas pueden adquirirlas a través de la plataforma oficial del Festival.