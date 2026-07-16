Modernización del centro de Rafaela: La obra de remodelación de veredas presenta un 76 % de avance

El Municipio de Rafaela continúa a ritmo sostenido la obra de remodelación de veredas en bulevar Santa Fe, que ya presenta un 76 % de avance.



Las tareas consisten en la demolición, levantamiento y consolidación de la base, incluyendo la colocación de un tritubo para la protección y el guiado de cables, especialmente de fibra óptica. El piso renovado incluye baldosas en dos tonalidades y un sector con baldosas podotáctiles para la circulación de personas con visión disminuida.



Hasta el momento, en la mano sur los trabajos finalizaron desde 9 de Julio hasta Sargento Cabral y una parte de la cuadra entre San Lorenzo y Constitución. En la mano norte se completó el tramo entre Lavalle y Pueyrredón, y desde Güemes hasta Tucumán.



Actualmente los equipos avanzan en la mano sur, entre Sargento Cabral y San Lorenzo, y en la primera parte de la cuadra siguiente. En la mano norte las tareas se ejecutan entre Pueyrredón y Güemes.



De forma articulada con Aguas Santafesinas S.A., también comenzarán las labores de cambio de cloacas en la vereda sur y norte entre Sargento Cabral - San Lorenzo y Pueyrredón - Güemes.



Cabe destacar que esta obra forma parte de un plan integral de modernización y refuncionalización del centro de la ciudad que incluye a la Plaza 25 de Mayo y sus calles internas.



Estas intervenciones tienen como objetivo mejorar la infraestructura urbana, fortalecer la accesibilidad, ordenar la circulación peatonal y renovar espacios de alto tránsito vinculados a la actividad cultural y comercial. Son obras de prevención que generan entornos más seguros y cómodos, y que además abren nuevas oportunidades para el desarrollo del centro y para las próximas generaciones.