Nuevas medidas de ordenamiento vial y cambios de sentido de circulación en barrio La Cañada

La Municipalidad de Rafaela informa que, con el objetivo de reducir los conflictos vehiculares y prevenir accidentes de tránsito, se implementarán modificaciones en el estacionamiento y en el sentido de circulación de calles en barrio La Cañada.



Estas intervenciones forman parte del plan de ordenamiento urbano de la ciudad, para garantizar un tránsito más seguro.



La intervención contempla la prohibición de estacionamiento en calle Constitución que entrará en vigencia desde el miércoles 15 de julio a partir del Decreto Nº 828/2026. El mismo establece la prohibición de estacionamiento vehicular junto al cordón este de calle Constitución, en el tramo comprendido entre F. Fader y Rafael Actis.



Por este motivo, durante la jornada de mañana, personal municipal procederá al pintado del cordón y a la colocación de la cartelería informativa correspondiente en el sector.



Además, la intervención incluye la determinación de un sentido único de circulación para un grupo de calles que entrará en vigencia desde el martes 21 de julio junto a la colocación dela señalética en los nomencladores.



Esta medida se encuentra reglamentada por el Decreto Nº 564/2026 y corresponde a las siguientes arterias:

Sentido Norte a Sur: Colectora de José Beltramino entre F. Fader y R. Actis; Int. Giménez entre Rafael Actis y Monseñor Marozzi; Córdoba entre Rafael Actis y Monseñor Marozzi.

Sentido Sur a Norte: Aaron Castellanos entre Monseñor Marozzi y F. Fader; Melvin Jones entre Monseñor Marozzi y Rafael Actis.

Sentido Este a Oeste: N. Cacciolo entre A. Castellanos y J. Beltramino.

Sentido Oeste a Este: M. Menchaca entre A. Castellanos y J. Beltramino; Dr. Oyoli: entre A. Castellanos y J. Beltramino.



Se solicita a los conductores transitar con extrema precaución por la zona, prestar especial atención a la nueva cartelería indicativa y respetar las indicaciones del personal de Protección Vial que se encontrará trabajando en el lugar para asistir en el ordenamiento del tránsito.