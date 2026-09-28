El paso de los XIII Juegos Suramericanos por Rafaela también dejó su huella artística

El Liceo Municipal Miguel Flores, que depende de la Secretaría de Educación y Cultura, se sumó a este gran acontecimiento deportivo con esta serie denominada “Retratos de un sueño”, que tiene como eje central celebrar la naturaleza de los juegos, trascendiendo el carácter efímero del evento.

Los muros intervenidos están dominados por retratos y miradas en primer plano que interpelan al peatón. Los símbolos y referencias a los deportes de los Juegos Suramericanos están presentes, pero integrados en un segundo plano compositivo. Forman parte de la textura de la obra, pero no la definen.

Artentapiales entiende que el legado de unos juegos no se mide únicamente en medallas o infraestructura. El legado más profundo es aquel que transforma la mirada de quienes se quedan.

Al pintar los rostros del barrio en el marco de una celebración continental, Rafaela se inscribe no solo como sede deportiva, sino como un territorio de hospitalidad y memoria. Cuando los atletas ya no estén, el barrio seguirá caminando frente a esos muros y encontrará en cada retrato, la confirmación de que su rostro también merece un lugar en el paisaje.

Estas intervenciones se imprimen de este modo como una huella del paso de los juegos por la ciudad, que permanecerá y se volverá patrimonio gráfico de nuestra comunidad.

Ubicaciones: Av. Podio y Pringles, Av. Podio y J. P. López, M. Brasca 650 (Vecinal Bº Jardín), Av. Podio y Falucho, Av. Podio 33, Av. Podio 21, Av. Podio y Bv. Roca y Balcarce e Iturraspe. Recorrido por barrios Amancay, Antártida Argentina, Los Nogales, Jardín, Malvinas Argentinas e Independencia.

Equipo: Luis Acosta, Lucía Borgna, Elena Ferreyra y Noelia Villegas, bajo la coordinación general de Patricia Heinzmann. Programa Artentapiales.