«Castraciones en tu Barrio» continuará recorriendo distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Dirección de Salud Animal y Zoonosis, continúa acercando los servicios de atención veterinaria a distintos sectores de la ciudad mediante el programa «Castraciones en tu Barrio».

Del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre, el dispositivo estará en la vecinal de barrio Belgrano, ubicada en avenida Providenti 685, y frente a la plaza de barrio San José, en Lavalle 2450, con atención de 7:30 a 12:00.

Las prestaciones son gratuitas, sin turno previo y por orden de llegada. Se realizarán castraciones de perros y gatos, machos y hembras, desde los cuatro meses de edad, además de atención veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación. Para las cirugías, los animales deberán concurrir con un ayuno de cinco horas, acompañados por una persona adulta responsable y con una manta para el regreso a casa

Próximas semanas

El cronograma continuará en distintos barrios de Rafaela, de acuerdo con el siguiente detalle:

. Del 5 al 9 de octubre: barrio Villa Dominga, en Edison y Ciudad de Esperanza.

. Del 13 al 16 de octubre: barrio Malvinas Argentinas, en Gálvez 264.

. Del 19 al 23 de octubre: barrio Guillermo Lehmann, en Oroño 156.

. Del 26 al 30 de octubre: barrio Villa Podio, en Estrada 1276.

. Del 2 al 6 de noviembre: barrio Barranquitas, en Lavalle 1550.

El programa forma parte de las políticas municipales de prevención y cuidado de la salud animal, promoviendo la tenencia responsable y contribuyendo a la convivencia comunitaria en los distintos barrios de Rafaela