El Gobierno de Santa Fe puso en marcha un amplio operativo de limpieza y recuperación de los principales canales de drenaje de la provincia, con intervenciones simultáneas en las regiones norte, centro y sur. Se trata de un trabajo integral que, según las autoridades, no se realizaba con esta magnitud desde hace más de 40 años y que busca mejorar el escurrimiento del agua frente a las lluvias previstas por el fenómeno climático de El Niño.

El plan contempla tareas en 36 canales distribuidos en distintos departamentos santafesinos. Hasta el momento, ya se completaron 270 kilómetros de limpieza y se mantienen activos diferentes frentes de obra con maquinaria pesada.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el alcance de los trabajos y señaló que la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro realizó una inversión importante para recuperar la capacidad de drenaje de los canales principales.

Actualmente, la Provincia lleva adelante 11 intervenciones y cuenta con 24 máquinas distribuidas en los distintos sectores del territorio.

Un operativo para anticiparse a las lluvias

Además de las tareas de limpieza y mantenimiento, el programa incorpora tecnología para mejorar el seguimiento del comportamiento hídrico. En ese sentido, se prevé instalar 43 nodos telemétricos que permitirán obtener información en tiempo real sobre distintos puntos de la provincia.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que se está trabajando junto con tres empresas para acelerar los tiempos de ejecución y completar las intervenciones antes de la llegada de las precipitaciones pronosticadas.

El funcionario remarcó que mantener los sistemas de drenaje en condiciones resulta fundamental para reducir los riesgos de anegamientos, especialmente en las zonas rurales.

También señaló que estas obras se suman a los más de 5.000 kilómetros de canales intervenidos mediante trabajos realizados junto a municipios, comunas, comités de cuenca y terceros.

Los trabajos en el norte provincial

En la región norte están previstas intervenciones en diez canales. Entre los avances registrados se encuentra la finalización de la limpieza del Canal Los Ingleses.

Además, se encuentran en su etapa final los trabajos sobre los canales La Loca y La Loquita, en el departamento Vera.

En paralelo, comenzaron las tareas sobre el Canal de la Ruta Provincial 290, en el departamento 9 de Julio, donde está prevista una intervención que comprende 112 kilómetros de extensión.

Las obras en la región centro

En el centro de la provincia ya finalizaron los trabajos sobre el Canal Principal Malaquías, en el departamento La Capital, y el Principal Las Bandurrias, que contribuye a mejorar el escurrimiento en el departamento Belgrano.

También se completaron las intervenciones en los canales Principal N° 1 y Secundario Las Avispas, que benefician a los departamentos Las Colonias, Castellanos y San Cristóbal.

A estas obras se agregan los trabajos sobre el Secundario N° 3 y el Principal N° 4, que forman parte del mismo esquema de recuperación de la infraestructura hídrica.

El sur también concentra varios frentes de trabajo

En el sur santafesino avanzan las últimas etapas de limpieza de los canales Ibarlucea, Salvat y Arroyo San Lorenzo, obras destinadas a optimizar el escurrimiento en los departamentos Rosario y San Lorenzo.

Asimismo, se desarrollan intervenciones en el Canal San Urbano y en la conexión San Urbano-Agataura, en el departamento General López.

En el departamento Belgrano también se trabaja sobre el Arroyo Las Estacas y el Canal Los Troncos.

Instalan estaciones para monitorear lluvias y niveles de napas

Otro componente importante del operativo es la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención de emergencias hídricas.

En distintos puntos de la provincia comenzó la instalación de las primeras cinco estaciones de monitoreo, ubicadas en Las Rosas, Montes de Oca, Las Parejas, Labordeboy y Correa.

Estos dispositivos permitirán registrar las precipitaciones y seguir el comportamiento de los niveles de las napas, generando información que servirá para anticipar posibles situaciones de riesgo.

Con este conjunto de intervenciones, Santa Fe busca reforzar su infraestructura de drenaje y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos de importancia. La limpieza de canales, el mantenimiento de los sistemas existentes y la incorporación de tecnología forman parte de una estrategia orientada a reducir los efectos de las lluvias intensas y proteger tanto a las localidades como a las zonas productivas de la provincia.