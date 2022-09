Créditos hipotecarios UVA: el titular del Banco Central irá a Diputados, donde analizan posibles soluciones

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, asistirá este jueves a la Cámara de Diputados para participar en un plenario de comisiones donde se encuentran en análisis posibles soluciones a aquellas personas que tomaron créditos hipotecarios UVA y se ven gravemente afectadas por el incremento de las cuotas que se ajustan de acuerdo a la inflación.

Desde las 15.30, el titular de la entidad bancaria expondrá en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda -que conducen los legisladores del Frente de Todos Alicia Aparicio y Carlos Heller- sobre las diferentes iniciativas presentadas tanto desde el oficialismo como desde la oposición para encontrar respuesta a la situación de aquellos que están sujetos al sistema que se implementó durante el gobierno de Mauricio Macri.



En la reunión también estarán presentes representantes de bancos privados y oficiales.

En mayo el Frente de Todos y la oposición acordaron darle tratamiento a una ley que resuelva el problema de más de 120 mil familias perjudicadas por los créditos UVA. Luego del pedido de sesión especial para abordar la problemática, solicitado por el diputado nacional Julio Cobos, el entonces presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, junto con el titular del bloque oficialista Germán Martínez, y el del bloque de la UCR, Mario Negri, acordaron avanzar en la búsqueda de una solución consensuada.

Massa firmó una resolución en la que unificó giros y convocó a que en 30 días hubiese un dictamen consensuado, al tiempo que se armó un esquema especial con 30 días para resolverlo.

Y este jueves, las comisiones legislativas retomarán el trabajo que realizaron el pasado 29 de junio, cuando recibieron a una serie de representantes de tomadores de los mencionados créditos hipotecarios.

“Es un tema al que debemos llegar a un acuerdo. Ojalá podamos hacerlo por el bien de las familias argentinas”, señaló Aparicio al tiempo que destacó que el gobierno “viene solucionando muchísimos problemas que han tenido su origen en el anterior gobierno”, agregó apuntando a la gestión de Cambiemos.

Las comisiones deben estudiar los proyectos presentados por los diputados de Juntos por el Cambio Julio Cobos, del FDT José Luis Gioja, de Córdoba Federal, Claudia Marquez, entre otros, donde plantean diferentes alternativas para ajustar estos préstamos.

En este marco, asesores de los legisladores Cobos y Heller avanzaron en un borrador de pre dictamen para establecer un esquema de ajuste a esos créditos UVA. La intención es regular los sistemas de ajustes de los créditos destinados a adquisición, construcción, refacción u ampliación de la vivienda de carácter única, familiar y de ocupación permanente, que contengan cláusulas de ajuste por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) en base al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

De acuerdo al borrador, el valor de la cuota deberá calcularse en función de la actualización mensual del saldo de capital según el índice establecido en el contrato originario y el coeficiente “Hogar Argentino Hog.Ar” u otra variante que se establezca en función del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Los créditos UVA fueron presentados en 2016 como una forma de “ahorrar en ladrillos”. Cumplieron con uno de sus preceptos: la cuota se asemejó al valor de un alquiler. Eso permitió que muchas familias pudieran acceder a un crédito que bajo el sistema tradicional no estaba disponible. Del otro lado, el salto inflacionario iniciado en la crisis económica de 2018 complicó a muchos pero no los hizo dejar de pagar. La morosidad siempre fue baja.

Los que sí se vieron impactados fueron los que perdieron su empleo o lo conservaron pero con ingresos más reducidos, un perjuicio que si bien impactó a una porción reducida del universo de deudores, aún no tiene resolución. Y a ello se agregó el daño de la pandemia.

Hoy muchos festejan haber ingresado en ese momento a un hipotecario UVA, ya que su deuda medida en dólares se redujo y pudieron entrar a un crédito que no se sabe cuándo volverá a estar disponible. Quienes tienen un salario ajustado por paritarias con “cláusula gatillo”, que siempre recupera lo perdido por la inflación, no vieron cambiar su relación cuota-ingreso. Pagaron lo mismo que hubieran pagado por un alquiler y están comprando su casa. Del otro lado, otros se lamentan porque sus ingresos no se modificaron y les fue imposible enfrentar la cuota en un contexto inflacionario.

Con información de Agencia Télam.

Fuente: Infobae