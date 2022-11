Ataque a Cristina Kirchner: Agustín Rossi tildó a Revolución Federal como «una derivación de neonazis»

El primero de septiembre hubo un fuerte cambio en la conformación del arco político del país. La vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner, fue agredida al ingresar a su departamento en Recoleta. A la ex mandataria le gatilló dos veces Fernando Sabag Montiel, pero la bala no salió. A raíz de ello se generó una investigación con la cual se llegó a Revolución Federal como manifestantes que posiblemente generaron el clima hostil.

Ellos llevaban antorchas y guillotinas a Plaza de Mayo, pero la Justicia determinó que son dos causas distintas que no tienen relación entre sí. Sobre esta última habló el titular de la AFI, Agustín Rossi, quien cargó contra los miembros de la organización que en un principio fueron detenidos y que luego los liberaron por falta de méritos.

«Acá hay un fenómeno que empieza a crecer en Argentina, por eso nosotros presentamos la denuncia contra Revolución Federal, que son los extremismos violentos de derecha, que son una derivación de los neonazis, denominados aceleracionistas ahora, y han tenido mucho crecimiento en Estados Unidos y en Europa»; indicó.

Además, afirmó que «esa expresión empieza a crecer con algunas acciones aquí en Argentina cuyas prácticas políticas no condicione con el sistema democrático y hay un sector de la dirigencia política que pareciesen estar legitimando o tolerando ese tipo de actitudes. En Argentina, en cuanto al ataque a Cristina Kirchner, yo hubiese esperado una condena unánime de la dirigencia política», arremetió Agustín Rossi según NA.

Agustín Rossi contra Juntos por el Cambio

Respecto a las expresiones luego del ataque a la ex mandataria, Rossi sostuvo que «Patricia Bullrich no lo condenó«. Además, explicó que «la presidenta del principal partido opositor no condenó, es comparable como que Cafiero, el presidente del principal partido opositor, no hubiese condenado el intento de golpe de estado en 1987 por los Carapintadas contra el presidente Alfonsín».

En este mismo sentido, reiteró que «acá eso no existió, lo máximo fue una sesión especial el sábado siguiente en la cámara de diputados, que Cambiemos dio acuerdo el proyecto de declaración, pero el PRO se levantó y se fue condicionado por la declaración de su presidenta de partido«, concluyó el dirigente del Frente de Todos.

* Para www.elintransigente.com