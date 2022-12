Camila Homs subió un mensaje irónico e hizo un gesto obsceno tras el reencuentro de Rodrigo De Paul con Tini

Camila Homs sorprendió a sus seguidores con un enigmático video y un gesto obsceno a la cámara. Aunque en su mensaje no aclaró el destinatario, hay quienes especulan que podría ser Rodrigo de Paul, que tras la caravana de campeones se fue rápidamente a reencontrarse con Tini Stoessel.

La exnovia del futbolista compartió una selfie con cara de fastidio y escribió: “Nada pa decir. ¿Ustedes? ¿Bien?”. Acto seguido, compartió una grabación sin sonido donde se la puede ver tirando un beso a cámara para terminar haciendo “fuck you”.

Aunque ella no nombró al futbolista de la Scaloneta, los usuarios interpretaron que ambas publicaciones podrían estar dirigidas a él. “Qué dolida insoportable”, apuntó un seguidor. Y otro acotó: “¿Dolida? El padre de los hijos hace 90 días que no ve a sus hijos. Desde fines de agosto, llega y lo primero que hace es ir a ver a la novia, que hace 15 días estuvo con ella. Es un asco repugnante que las mujeres no apoyemos a Cami Homs como madre”.

Fuente: TN