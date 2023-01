Murió la cantante Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, tras un paro cardíaco

La cantante estadounidense Lisa Marie Presley, hija de la leyenda del rock ‘n’ roll Elvis Presley, falleció este jueves a los 54 años tras sufrir un paro cardíaco, según medios estadounidenses que citaron a su familia.

“Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado”, confirmó su madre, Priscilla Presley, en un comunicado publicado en la revista People. La cantante había sido trasladada al hospital después de que su asistente la encontrara inconsciente en su casa de Calabasas, en el condado de Los Ángeles.

El mensaje llega después de que la cantante fue reportada en estado crítico tras haber sido inducida a un coma y de que su madre pidiera en redes sociales a la gente que la mantuvieran “en sus oraciones”.

Según el medio estadounidense de celebridades TMZ, que también confirmó la muerte de Presley, este jueves recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos en su casa ubicada en Calabasas (California) tras haber sufrido problemas cardíacos.

Antes de ser trasladada, los especialistas médicos lograron recuperar el pulso de la cantante y una vez que llegó al hospital su vida fue asistida con un marcapasos.

Esta semana, la hija del astro del Rock and Roll fue vista en la gala de los Globos de Oro junto a su madre, Priscilla Presley, quienes acompañaron al actor Austin Butler, uno de los premiados de la noche por su papel de Elvis Presley en el filme de Baz Luhrmann.

Lisa Marie Presley fue la única hija del icónico cantante y madre de cuatro hijos, entre ellos la actriz y cineasta estadounidense Riley Keough. Presley siguió los pasos de su padre y en 2003 lanzó su primer álbum, “To Whom it May Concern”, y a este le siguieron dos producciones más, pero desde 2012 no había sacado ningún disco nuevo.

Formó lazos musicales directos con su padre, uniendo su voz a grabaciones de Elvis como “In the Ghetto” y “Don’t Cry Daddy”, una balada lúgubre que le había recordado la temprana muerte de su madre (y abuela de Lisa Marie), Gladys Presley.

Su nacimiento, nueve meses exactos después de la boda de sus padres, fue noticia internacional y su origen rara vez estuvo lejos de su mente. Con el estreno el año pasado del gran largometraje musical de Baz Luhrmann “Elvis”, Lisa Marie y Priscilla Presley asistieron a alfombras rojas y entregas de premios junto a estrellas de la película.

Presley vivió con su madre, una actriz conocida por “Dallas” y las películas de “La pistola desnuda”, en California después de que sus padres se separaran en 1973.

“Siempre estaba completamente arreglado. Nunca se le veía en pijama bajando las escaleras”, dijo a The Associated Press en 2012. “Nunca lo verías más que con un atuendo de listo para ser visto”.

Elvis Presley murió en agosto de 1977. Lisa Marie se alojaba entonces en Graceland y recordaría que le dio un beso de buenas noches horas antes de desplomarse y no recuperarse jamás. La siguiente vez que lo vio, estaba tumbado boca abajo en el baño.

“Tuve un presentimiento”, declaró a Rolling Stone en 2003. “No estaba bien. Todo lo que sé es que lo tuve (un presentimiento) y sucedió. Estaba obsesionada con la muerte desde muy joven”.

Más tarde, ella también sería noticia. Luchó contra las drogas y se casó públicamente. Entre sus cuatro maridos estuvieron Michael Jackson y Nicolas Cage.

Jackson y Presley se casaron en República Dominicana en 1994, pero el matrimonio terminó dos años después y se caracterizó por numerosas apariciones incómodas, incluido un beso inesperado de Jackson durante los MTV Video Music Awards y una entrevista conjunta con Diane Sawyer en la que defendió a su marido de las acusaciones de que había abusado sexualmente de un menor.

Su otro matrimonio con Nicolas Cage fue aún más breve, pues este solicitó el divorcio tras cuatro meses de haber contraído nupcias en 2002.

Lisa Marie ayudó en numerosas causas humanitarias, desde programas contra la pobreza administrados a través de la Elvis Presley Charitable Foundation hasta labores por el huracán Katrina.

Presley tuvo dos hijos, el actor Riley Keough y Benjamin Keough, con Danny Keough. También tuvo dos hijas gemelas con su ex marido Michael Lockwood.

Benjamin Keough se suicidó en 2020 a la edad de 27 años.

“He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde que tenía 9 años. He tenido más de la cuenta en mi vida y, de alguna manera, he llegado hasta aquí”, escribió en un ensayo compartido por la revista People.

“Pero ésta, ¿la muerte de mi precioso, precioso hijo? ¿El ser más dulce e increíble que he tenido el privilegio de conocer, que me hizo sentir tan honrada cada día de ser su madre? ¿Que se parecía tanto a su abuelo en tantos aspectos que me daba miedo? ¿Que me hizo preocuparme por él aún más de lo que naturalmente me habría preocupado?”, continuaba el ensayo. “No. Simplemente no... no no no...”

Lisa Marie se convirtió en la única heredera del Elvis Presley Trust tras la muerte de su padre. Junto con Elvis Presley Enterprises gestionó Graceland y otros activos hasta que ella misma vendió su participación mayoritaria en 2005. Mantuvo la propiedad de la mansión de Graceland, las 13 hectáreas que la rodean y los objetos del interior de la casa. Su hijo está enterrado allí, junto con su padre y otros miembros de la familia Presley.

Fuente: Infobae