Psitacosis en Rafaela: siguen internados los 4 miembros de la familia contagiada por un loro

Siguen internados en el Hospital “Dr. Jaime Ferré” los cuatro miembros de una familia de Rafaela, afectada por psitacosis. La situación es grave: recordemos que dos de sus integrantes está en terapia intensiva. Todos los pacientes sufren de “neumonía bilateral de los cuales dos se encuentran en terapia intensiva”. Pese al paso del tiempo, no hay cambios notorios en su cuadro de salud.

El hecho ha generado una fuerte repercusión en medios de distintas partes tanto de la Provincia de Santa Fe como también de otras partes del país. La Capital y Rosario 3 de Rosario, Uno y Aire de Santa Fe, AM 750 de Buenos Aires, son algunos de los medios que han reflejado la preocupación de las autoridades sanitarias, que el viernes pasado, emitieron un comunicado.

De acuerdo al texto que lleva la rúbrica de la Dirección de Salud y del Hospital “Dr. Jaime Ferré”, “Dichos cuadros fueron causados por una enfermedad transmitidas por aves llamada Psitacosis, la misma se transmite a las personas a través de excrementos secos, secreciones respiratorias, polvo, plumas, secreciones oculares. Estas secreciones al secarse permanecen en el aire y son aspiradas por las personas y de esta manera se infectan”.

Según lo confirmado por VíaRafaela, son vecinos del barrio Barranquitas, que tenían un loro como mascota. El ave murió y contagió al resto de la familia.

Los síntomas que produce la enfermedad son: fiebre, decaimiento, fatiga y cansancio y puede progresar a cuadros de neumonía grave con complicaciones hepáticas y renales

Se recomienda a toda persona que posea aves tener las siguientes precauciones:

Mantener las aves en lugares ventilados y con espacio suficiente sin acinarlas

Alimentar a los pájaros correctamente y mantener las jaulas limpias.

No permanecer largos períodos en habitaciones donde haya aves.

No capturar aves y pájaros silvestres, ni comprarlos en la vía pública.

No introducir aves recientemente capturadas o compradas sin certificado sanitario en jaulas

Ante la presencia de síntomas consultar a un médico y referir que posee aves.

Fuente: via pais