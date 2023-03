Dólar récord: por qué el CCL rompió la barrera de los $400 y cuánto más puede escalar

Tras el mal dato de inflación de febrero de 6,6%, con una sangría incesante de reservas del Banco Central y en un escenario de mayor incertidumbre internacional, los dólares financieros que cotizan en el ámbito bursátil -contado con liquidación y MEP- se recalentaron en la última semana.

El CCL reafirmó el viernes la tendencia al alza, en la primera jornada tras la suba de tasas implementada por el BCRA. Los economistas afirman que con este movimiento de los tipos de interés, más que apuntar a contener la inflación, el Gobierno busca apaciguar la escalada de los dólares financieros. En contra de las expectativas oficiales, el CCL siguió tomando impulso y se consolidó arriba de $400. La divisa cerró en $403,57 y registró un nuevo récord nominal. En la última semana, trepó $9,98, y en mes acumula un alza de 10,1%.

Los economistas consideran que la suba de tasas se quedó corta y prevén que el CCL seguirá sufriendo presiones al alza por un combo de factores. Entre ellos, la escasez de divisas que provocará la sequía y el hecho de que el FMI en la última revisión del acuerdo fue tajante en remarcar que no se podrán utilizar reservas ni emitir instrumentos de deuda externa de corto plazo para intervenir los dólares financieros.

En este contexto, en el mercado dicen que el "contado con liqui" tiene recorrido al alza porque, en relación al stock de pesos que hay en la economía, su valor teórico es de $460.

Dólares financieros: ¿qué factores presionan al alza?

El especialista en finanzas Salvador Vitelli contó que durante la rueda del viernes "el CCL se movió con impulsos interesantes, en la operación con algunos bonos llegó a estar en $410-$412; pareciera que el anuncio de la suba de tasas no impactó demasiado".

"Una suba de tasas puede llegar a mantener al dólar financiero relativamente quieto, que es lo que está buscando el Gobierno, aunque con una suba de 300 puntos se puede haber quedado un poco corto", juzgó.

"Este va a ser un año electoral con más incertidumbre que certezas, y en un contexto donde el BCRA no para de perder reservas, hay una inflación incesante, con fuertes vencimientos de deuda por cubrir, con la sequía que va impactar en el ingreso de divisas, con la ley de moratoria previsional que te ajusta mucho más el déficit, son muchos los condimentos que ponen en jaque. Por ende, no sería raro ver a los inversores con mayor tendencia hacia la dolarización", alegó.

Además, Vitelli sostuvo que el CCL "está atrasado, y se debería estar empezando a poner en precios la falta de dólares que va a haber por la sequía". En ese sentido, consideró que "no se ha puesto en precio de dólar financiero el efecto que va a tener la sequía".

En sintonía, Federico Furiase, economista de Anker Latinoamérica, afirmó que "hay una presión estructural (sobre el CCL) que tiene que ver con el impacto de la sequía, la menor expectativa de acumulación de dólares del BCRA, el desequilibrio monetario, y la incertidumbre política".

"Todos esos son factores estructurales que van a seguir pesando sobre los dólares financieros. Con la suba de tasas va en la dirección correcta, pero al ser un BCRA que tiene un desequilibrio muy fuerte en su hoja de balance, muchos pesos en las Leliqs y poco nivel de reservas netas hace que esa herramienta no sea del todo eficiente para calmar la brecha", evaluó.

A su vez, un informe de Quantum Finanzas señaló que ante la dificultad de acumular reservas que está teniendo el BCRA, "el Gobierno podría impulsar mayores restricciones al pago de importaciones y, eventualmente, algunas de ellas se tendrían que pagar accediendo a dólares a través de operaciones de CCL, con impacto en la brecha cambiaria".

De igual diagnóstico, Sebastián Menescaldi, directo de Eco Go, dijo que "no se ve un BCRA que va a conseguir dólares y emitir menos, va a seguir la inercia inflacionaria, y probablemente tengas alguna corrida contra los tipos de cambio financiero, que salten, porque las empresas no puedan acceder al MULC y entonces deban comprar dólares con plata propia y van a tener que ir al financiero".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler argumentó que "este es un año electoral y todos los años electorales se dolariza cartera". Y acotó que "si encima el valor (del CCL) estaba un poco atrasado, es lógico que se mueva más agresivamente". También advirtió "todavía no hemos visto ningún evento de crisis de la deuda, que es algo que en algún momento del año podría llegar a suceder, y en ese caso el CCL crecerá más vertiginosamente".

Dólar CCL a $400: ¿cuánto más puede subir?

Para la economista Natalia Motyl, "$400 ya es el piso", y argumentó que "la suba de tasas no es suficiente para volver atractivos los instrumentos en pesos y los inversores ya comenzaron a pasarse al dólar".

"Si observamos el índice VIX (mide el miedo inversor y se utiliza con el SP 500), vemos que ha presentado un alza importante por el ruido internacional en Estados Unidos y Suiza. Anticipa que habrá una mayor presión sobre mercados emergentes como el nuestro dentro de las próximas 3 semanas. Lo que va a presionar negativamente sobre la moneda local. Es decir, se estima una mayor caída de la demanda del peso", explicó.

Asimismo, la economista dijo que, dentro del escenario local, "la menor entrada de dólares por la sequía y la corrección de precios de productos que exportamos, sumadas a las mayores presiones de las empresas locales al acceso de divisas para importar insumos, anticipa una contracción de oferta de dólares y menor respaldo del peso, por lo que presiona al alza los dólares paralelos".

Por ese combo de factores, la economista dijo: "No creo que el CCL baje de los $400, sino que veo que se estabilizará en las próximas semanas en los $410".

A su vez, Vitelli opinó que "una vez rota la resistencia nominal de $400, podría subir algo más, pero no lo veo disparándose demasiado sin que haya algún acontecimiento adicional que genere una corrida". De todos modos, el especialista indicó que el CCL "tiene recorrido al alza", dado que "el valor teórico es de $460" en función del stock de pesos que hay en la economía.

Por su parte, los analistas de PPI subrayaron que "el veranito cambiario que surgió tras el anuncio del programa de recompra de bonos en dólares el 18 de enero terminó, ya que el FMI le prohibió al Gobierno intervenir en los dólares financieros a cambio de modificar la meta de reservas. Y enfatizó que, "en consecuencia, el oficialismo se quedó sin su estrategia predilecta para contener al CCL en el último tiempo".

En ese sentido, Juan Pablo Albornoz, economista de Invecq, también advierte que "según el comunicado Argentina se comprometió a no utilizar reservas para intervenir los dólares financieros (la recompra), y esto puede darle más lugar a que continúen la senda alcista los financieros, más aun considerando que venían relegados".

Dólares financieros: ¿qué maniobra podría usar el BCRA para bajar al CCL?

Un informe de Invertir en Bolsa destacó que "una maniobra que no debemos desestimar y que creemos que ante una escalada en los dólares financieros el Gobierno podría comenzar a echarle mano a los cerca de u$s7.400 millones en bonos soberanos (a valor de mercado) que tiene el BCRA".

"Si bien el acuerdo con el FMI deja en claro que Argentina se compromete a no utilizar reservas internacionales o emitir instrumentos externos de corto-plazo para intervenir los dólares paralelos, no dice nada -tácitamente- sobre los bonos que ya posee la autoridad monetaria. Creemos que en caso extremo de necesitar contener los dólares, la autoridad podría comenzar una venta discreta de instrumentos contra pesos (esta vez sin la contraparte de recompra contra dólares)", especuló.

Estimó que "esto tendría el efecto de contener parcialmente al CCL pero impactaría negativamente en el precio de los bonos soberanos". Pero esgrimió que "para el Gobierno es clave el control de la brecha. Sabe lo que implica que la misma se descontrole y es por eso que no descartamos de plano la posibilidad de esta maniobra".

