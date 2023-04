Grave denuncia de trabajadoras municipales

Llamó mucho la atención este miércoles, y generó también muchas repercusiones en la calle y en las redes sociales, la denuncia que formalizaron en la jornada de este martes las trabajadoras de todos los municipios y comunas afiliadas al SEOM a través de una asamblea, en la que se resolvió convocar a un paro para el próximo 25 de abril con movilización nacional y marcha a la sede del organismo cuestionado, ubicado en bulevar Yrigoyen al 400, y en la que el intendente Luis Castellano activó el Protocolo de intervención y prevención de violencia laboral. El motivo principal es la violencia de género, psicológica y laboral y discriminación que vienen sufriendo, desde hace mucho tiempo a esta parte, de las empleadas municipales de nuestra ciudad.

De hecho, el de ayer fue un día muy movido y difícil en la sede del gremio de nuestro medio tanto para las empleadas que son víctimas de este tipo de abusos como así también para los representantes del SEOM, ya que se contó con testimonios muy crueles.

Para brindar mayores detalles de lo acontecido, Anahí Raffaelli, secretaria adjunta del SEOM, le manifestó a este Diario que "desde la hora 8 estuvieron acercándose las empleadas municipales a contar sus testimonios, donde en muchos casos ya existían, pero a su vez fueron a formalizar los escritos, todas acompañadas por los equipos de profesionales del SEOM, entre ellos la abogada y la psicóloga. Fueron unos 30 testimonios de compañeras relatando distintas situaciones relacionadas a abusos de mujer, maltrato laborar, violencia sexual y económica, etc. Esto va a ayudar mucho al avance de los reclamos para que se despida al grupo de coordinadores, que son los principales responsables de esta crueldad, para que no trabajen más en el lugar. Este jueves va a continuar el proceso, en donde también hay varones que están dispuestos a hablar".

La entrevistada también nos contó que "son años en donde estas compañeras y compañeros están padeciendo este tipo de violencia de género y laboral por parte de un grupo de coordinadores en donde creen que el área es de ellos y necesitamos que se tomen algún tipo de medidas respecto a la situación. Por ejemplo, una compañera radicó una denuncia en el 2018, también lo hizo en 2019 y durante el año pasado, donde se presentó un informe de una psicóloga del área para evidenciar lo que estaba pasando, pero no hubo ningún tipo de respuestas".

Sobre si el municipio tenía conocimiento de esta clase de problemas, Raffaelli respondió que "claramente tenía conocimiento de estos hechos, aunque desde el sector manifiestan que no conocían todas las áreas. Pero pruebas hay de sobra de que esto sí estaba presentado por la vía que tenía que ser. Hay denuncias fuertes, con situaciones gravísimas, y esto va a continuar por la vía penal, como corresponde. El secretario general apoya lo que estamos llevando a cabo y vamos por lo que tenga que ser".

Sobre cómo fue el proceso de atender a las empleadas municipales víctimas de estos hechos graves, Raffaelli sostuvo que "las compañeras se quebraban mucho a la hora de hablar, algunas directamente no podían o les costaba expresarse porque terminaban llorando. Hay hechos de todo tipo, desde palabras hirientes a manoseos físicos, aprietes, amenazas. Y lo que generó y sigue generando también estos abusos, problemas de salud, físicos. Hasta tenemos una compañera con tumores producto del gran stress que tuvo que vivir y soportar".

Y en cuanto a las amenazas que utilizaban los responsables, la representante del SEOM contó que "por ejemplo, abusaban de las horas extras, había mucho temor a las bajas de contratos por parte de las compañeras, había veces que algunas empleadas necesitaban ir a reuniones en el colegio y no se les permitía, no las dejaban cambiar los turnos laborales, y si alguna empleada quería estudiar le ponían un montón de trabas, etc".

Por último, Raffaelli expuso que "el hecho de encontrarnos todas juntas, dialogar y que tome estado público genera que aparezcan otras compañeras que no se han animado a decirlo por mucho tiempo. El estado tiene que ser quien dé el ejemplo para la sociedad".



LICENCIADOS

A partir de la situación de público conocimiento expuesta por personal de Protección Vial, la Municipalidad de Rafaela decidió licenciar de sus funciones a los cinco coordinadores de dicha área, a fines de que el proceso de investigación se desarrolle con total normalidad, en pos de la búsqueda del rápido esclarecimiento de los hechos.

Fuente: La Opinión