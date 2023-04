Laura Ubfal reveló que su hija es una de las actrices de ATAV 2: "En los casting no dice que soy su mamá"

El estreno de ATAV 2 incluyó en su elenco a Alma Gandini (28), la hija de Laura Ubfal (68), una actriz que desde hace años la “rema” en algunas de las más importantes tiras de la ficción nacional como Graduados, 100 días para enamorarse y El marginal.

Desde muy pequeña, Alma mostró su vocación artística, y en alguna ocasión reveló que sus referentes en el medio son Julieta Díaz, Mercedes Morán y Meryl Streep, y resaltó que su madre siempre la apoyó. “Siempre me dijo que tenía que ser paciente y saber elegir”, contó.

De Brito puso al aire un saludo de Alma para Laura Ubfal, la invitada de este martes, en el que la joven resaltó que “fue la mejor madre que le podría haber tocado”. “Fuiste y sos una madre increíble, bancándome siempre en todas, más allá de que laburabas 24 horas. Adoro los momentos que pasamos juntas”, dijo Alma, que en ATAV 2 interpreta a Pamela, una de las vedettes del Brisco.

LAURA UBFAL SE MOSTRÓ ORGULLOSA DE ALMA GANDINI, LA ACTRIZ QUE PERSONIFICA A PAMELA EN ATAV 2

“Es una gran actriz”, resaltó Nazarena Vélez cuando Ubfal recordó que le dio trabajo a Alma en una de sus obras. “Tuvo oportunidades muy lindas junto a Griselda Siciliani en Educando a Nina como una mucama, en 100 días, en Graduados…”, recordó la periodista, que hizo una revelación.

“Hace once años que trabaja y no quiere decir que es hija de Laura Ubfal. No quiso ni llevar mi apellido, hizo su vida y su carrera. Está divina con Francella en El encargado. Estoy muy orgullosa”, señaló Ubfal.

Laura reveló que Alma comenzó a estudiar actuación a los cinco años con Héctor Presa en La Galera, bajo la condición de que continuara sus estudios. La periodista resaltó que Alma “vive sola y tiene su vida” y que le costó mucho criarla como madre separada porque “tenía cinco trabajos todo el tiempo”.

FUENTE: CIUDAD.COM