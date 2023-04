China Suárez reveló qué la hace feliz a días de haberse separado abruptamente de Rusherking: "La sonrisa de mi ponjita"

Tajante, China Suárez desmintió a través de sus stories de Instagram un posible acercamiento -potencial reconciliación- con su expareja, Rusherking, de quien se separó abruptamente.

Luego de aclarar que no hubo una pelea que desatara la ruptura, sino una decisión en común y consciente de "dos personas que se quisieron mucho", reveló quién le saca una sonrisa en medio del desamor.

China compartió dos fotos muy lindas de Amancio, uno de sus hijos con Benjamín Vicuña, y reveló que su alegría le produce total felicidad. "La sonrisa de mi ponjita rubio me hace feliz", sentenció, junto a cariñosos emojis

EL MENSAJE DE LA CHINA SUÁREZ SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON RUSHERKING

Eugenia Suárez decidió aclarar la dudosa situación con su ex con una storie que no deja lugar a dudas: "No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea. Solo una separación de dos personas que se quieren mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz".

FUENTE: CIUDAD.COM