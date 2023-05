Benjamín Vicuña reveló los motivos por los que terminó con Pampita: “La tragedia de Blanca nos separó”

Fueron muy pocas las ocasiones en las que Benjamín Vicuña habló de su escandalosa separación de Carolina Pampita Ardohain, con quien mantuvo un vínculo de casi diez años y del que nacieron sus hijos Blanca -fallecida en 2012-, Bautista, Benicio y Beltrán. Es que el caos mediático se desató a fines de 2015, cuando ella lo encontró en un motorhome con Eugenia La China Suárez, en pleno rodaje de la película El Hilo Rojo, y todo saltó por los aires en aquel momento. Y ahora, después de casi ocho años de aquello, el actor chileno dio algunos detalles por los cuáles decidió alejarse de quien fuera su mujer por una década.

“En algún momento pude volver a pensar en nuestra separación con Carolina. En algún lado leí que después de la muerte de un hijo el setenta y cinco por ciento de las parejas se separan. Es que es muy duro estar en ese círculo donde se retroalimenta el dolor”, dijo Vicuña en diálogo con la revista Velvet y reconociendo que el fallecimiento de Blanquita afectó a la relación.

“Tienes que brindarle consuelo a tu pareja y es imposible porque estás destruido, y a tu pareja le sucede lo mismo. No busco justificarlo, pero entiendo que también la tragedia nos separó. Hoy lo que nos une es Blanca y nuestros otros hijos”, ahondó al respecto.

Sin embargo, el actor dijo ni una sola palabra del día en que Pampita descubrió su affaire con la ex Casi Ángeles -y con quien mantuvo una duradera relación, de la que surgieron Amancio y Magnolia como hijos-, ni tampoco de las veces en que fue vinculado a otras actrices con las que compartió elenco, como Isabel Macedo, Romina Gaetani o Natalia Oreiro.

En septiembre de 2021, y acerca de esta escandalosa separación, Ardohain le contó a Ángel De Brito que no tuvo nada que perdonarle al galán chileno. “Yo no tengo nada que perdonar. La vida es como tuvo que ser. La gente puede dejar de amar y está bien. Siempre voy a estar deseándole lo mejor a las parejas que tuve, soy agradecida de lo que tuvimos. Mi forma de pensar es que todo está un poco escrito. Prefiero pensar así, que las cosas tenían que suceder como sucedieron”, dijo en LAM.

En aquella ocasión, también remarcó que siente mucho cariño por Magnolia y Amancio. “A los hijos de Benja les tengo mucho amor, van a ser siempre los hermanos de mis hijos”. Y sobre cómo era su vínculo con la China luego de que corriera mucha agua bajo el puente, dijo: “Tengo muy buena relación”.

Por estos días, Vicuña lanzó Blanca, la niña que quería volar - 10 actos para conjurar el olvido a través de la editorial Planeta y el cuál está inspirado en la dolorosa pérdida que sufrió en septiembre de 2012, cuando la pequeña de 6 años falleció.

“Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, resumió el chileno en el libro.

“En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, agregó.

