El merecido homenaje a un grande del periodismo de Rafaela: Victor Hugo Fux

La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe entregó ayer al periodista de diario LA OPINIÓN, Víctor Hugo Fux, un reconocimiento a la trayectoria por sus más de 50 años de labor, tiempo en el que pudo entrevistar a personalidades deportivas de nivel internacional como Juan Manuel Fangio, Carlos Monzón, Diego Maradona, Roberto De Vicenzo y Carlos Reutemann entre otros. La distinción se suma a la que recibió el año pasado por parte del Concejo Municipal, que lo declaró "Rafaelino Distinguido".

Los diputados Clara García, Pablo Farías (presidente de la Cámara) y Pablo Pinotti recibieron ayer a Víctor Hugo Fux para entregarle la distinción. En la oportunidad los legisladores estuvieron acompañados por Alejandro Ambort, titular de la Comuna de Susana y precandidato a senador del departamento Castellanos y quien hace más de 20 años ejerce el periodismo deportivo en varios medios de Rafaela.

Fux recibió el reconocimiento de la Cámara, que fue aprobado por unanimidad, por los más de 50 años de trayectoria de ejercicio de la profesión, principalmente en diario LA OPINIÓN, y también otra evocación por su libro "300 Indy historia de una epopeya", que publicó en 2021 y cuyas dos primeras ediciones se agotaron rápidamente. La obra describe los pormenores vividos “desde adentro” en Rafaela y en toda la región cuando la célebre categoría estadounidense llegó a la ciudad aquel memorable 28 de febrero de 1971.

“Agradezco a todas las personas que han trabajado para hacer realidad este reconocimiento. A todos los que me han recibido. A esta altura de mi vida es una acaricia al alma. Nunca había tenido un reconocimiento a nivel provincial. Esta profesión me dio la posibilidad de entrevistar a muchísimas personalidades, particularmente del deporte, de cubrir eventos nacionales e internacionales que de otra manera no hubiera sido posible”, sostuvo Fux en la Legislatura de Santa Fe durante un acto que se desarrolló al mediodía.

En ese marco, Fux agradeció principalmente a su familia y también a sus “maestros” dentro del periodismo. “Estos acontecimientos como el de hoy son los que quedan marcados a fuego”, expresó sin ocultar su emoción.

A su turno, Pinotti resaltó que “es un orgullo para toda la zona la carrera de Víctor, recuerdo cuando era un niño aún, escuchar su voz en la radio, es un referente y tenemos que reconocer su labor como periodista y por el hecho de haber dejado plasmado en un libro sus recuerdos de un hecho que fue histórico para todos nosotros”.

Por su parte, el precandidato a senador provincial Alejandro Ambort destacó el momento y evocó “cuando uno empezaba la carrera de comunicador hace más de 20 años y soñaba con ser parte de la profesión, tenía como referente a varios periodistas, sin lugar a dudas Víctor era uno de los principales". "Nos enseñaban sumar mucha pasión por lo que hacíamos. Y estar al servicio de la gente. El comunicador social está permanentemente a disposición de la audiencia”, señaló. Y agregó “esa vocación de servicio, ese compromiso por lo que se hace, lo trasladamos a la política. Es la única manera de entender nuestra labor”.

TRAYECTORIA

Víctor Hugo Fux es uno de los periodistas de referencia a nivel nacional en materia de automovilismo y en su desempeño laboral se destaca la cobertura de carreras de Fórmula 1 y de varias categorías de nivel regional, nacional e internacional, siempre acreditado por este Diario.

Reconocido en Rafaela y la región como integrante del staff de LA OPINIÓN, donde durante mucho tiempo tuvo a su cargo la Jefatura del área de Deportes, Fux también ostenta una extensa carrera en radio y televisión, donde se lo recuerda como conductor del programa "Deportivamente Hablando" junto a Edgardo Peretti, por Rafaela Canal 2.

Asimismo, fue corresponsal de Clarín, escribió para revista Corsa y otros medios especializados. Entrevistó a personalidades deportivas como Juan Manuel Fangio, Carlos Monzón, Diego Maradona, Roberto De Vicenzo y Carlos Reutemann entre otros.

Fux, que además fue presidente del Círculo de la Prensa de Rafaela, fue declarado en mayo del año pasado como "Rafaelino Distinguido" por el Concejo Municipal. En esa oportunidad, agradeció a quienes le abrieron las puertas de distintos medios de comunicación, como Leonelo Bellezze y Fortunato Nari en LT28, Ricardo Visconti en Castellanos, Emilio J. Grande y Roberto Actis en LA OPINIÓN y Alcides Castagno en Rafaela Canal 2, entre otros. "Bellezze me inculcó dos consejos: me dijo fijate el cartelito (en el estudio de radio) antes de poner la lengua en movimiento, que funcione primero el cerebro; y para dar a conocer una información ser confiable, acudir a una fuente, escuchar al ruiseñor y no a quien lo imita", recordó en el recinto del cuerpo legislativo de la ciudad.

Fuente: La Opinión