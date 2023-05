Laurita Fernández contó cómo fue participar de La Máscara Uruguay: “Es el primer programa que querés perder para que te descubran”

Laurita Fernández es una actriz multifacética. A punto de estrenar el musical Matilda, el próximo 1 de junio en el Teatro Gran Rex, en donde interpretará a la Señorita Miel, se hace tiempo para todos los proyectos que tiene. En esta oportunidad, aceptó el desafío de formar parte de La máscara Uruguay, y cruzó el Río de la Plata para ponerse en el papel del Koala Espejado.

Este jueves, casi al final del programa, le tocó sacarse la máscara luego de varias performances en las que pudo demostrar su enorme destreza para bailar y cantar. Apenas se descubrió la máscara y deslizó su larga cabellera rubia, recibió el aplauso y la ovación del público presente en el estudio y de los investigadores. Enseguida, se puso a relatar cómo fue la experiencia de participar en el programa: “Quiero decir que Maxi (el conductor) tampoco sabía, vos en los cortes hacías chistes y yo no me podía reír, no podíamos hablar con nadie. Fue una experiencia única”.



Luego, la bailarina y conductora argentina continuó: “Fue una experiencia distinta a la que hice jamás y que voy a hacer, creo. Llegamos, vine con mi profe de canto Emi, para que me ayude en las canciones, nos metieron en una camioneta, a las dos nos encapucharon, me sentía como en esas películas en las que vas a robar un banco, y de pronto llegamos al canal, cada cosa que necesitaba lo tenía que escribir en un papel y pasarlo por debajo de la puerta, nadie sabía quién eras. Querías ir al baño y tenías que montarte y ponerte el casco, los guantes, el buzo, el pasamontañas, todo”.

Después, relató lo importante que resultó para ella vivir esta propuesta tan diferente a lo que está acostumbrada. “Fue impresionante y la verdad ensayar, bueno, el koala es hermoso pero tenía un ojo acá, y el otro acá (dijo señalando dos puntos opuestos), entonces yo llegaba a ensayar y no se veía nada. Los bailarines la verdad, unos genios, el coreógrafo también, porque en el medio de las coreografías me gritaban: ‘a la derecha’, ‘a la diagonal’, y me iban ayudando porque estábamos medio ciegos”, contó entusiasmada.

Una de las investigadoras, Sofía, quedó impresionada con la actuación de Laurita. En su devolución, no ahorró palabras de admiración hacia ella. “Todo esto no hace más que ratificar el talento que tenés, porque nosotros te mirábamos y no dábamos crédito a cómo bailás, es increíble”, resaltó emocionada.

La actriz y conductora de Bienvenidos a bordo agradeció y continuó con su relato. “La experiencia fue súper divertida, y la verdad es que empezó desde que te llaman, te pasan todos los tips, y te dicen todo lo que no podés hacer también”.

Acto seguido describió cómo fue cantar sin poder escucharse. “Vas a grabar las canciones y en los ensayos no escuchás tu voz, escuchás una voz deformada, porque nadie del staff puede escuchar tu voz más que la única vez en el show”, relató. Y continuó: “Llegás y te dicen: ‘apagá el wifi, apagá el bluetooth’, pero la verdad es que fue maravilloso, yo vengo a Uruguay desde chiquita con mi familia, pasé todos mis veranos acá, mi hermana aprendió a caminar acá, en Uruguay, y nos vivíamos sacándonos fotos. Así que para mí estar acá con todos ustedes, con las cosas lindas que me regalaron es un placer”, dijo visiblemente conmovida.

Más adelante le preguntaron si le gustó más cantar en español o en inglés. Laurita se sinceró: “Me gustó mucho cantar Cambio dolor, de Natalia Oreiro, que es un tema que allá conocemos muchísimo, así que creo que fue la que más disfruté, y menos mal que no hubo nada en árabe porque no la hubiera podido hacer”.

“Es el primer programa que querés perder para que te descubran”, concluyó agradeciendo por haberla invitado a participar en el país vecino.

