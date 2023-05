Previaje 4: los cuatro motivos por los que podés perder el reintegro del 50%

El miércoles 24 de mayo arrancó Previaje 4. El programa sirve para utilizar en servicios turísticos y en consumos culturales en todos los destinos de la Argentina. Por ello, pueden recibir un reintegro del 50% y los jubilados del PAMI hasta un 70%.



El programa se extiende hasta el 30 de junio. Aunque hay ciertos requisitos que hay que cumplir para no quedar fuera del beneficio.

Previaje 4: cuatro razones por las que podés perder el reintegro

El 50% se reintegra a través de una tarjeta precargada del Banco Nación. El tope de devolución es de $70.000. Estos son los motivos por los que puedo perder el beneficio:



No están permitidas las facturas o recibos de servicios de alojamiento con domicilio en la misma localidad de residencia del comprador.

No se aceptan compras en efectivo. Los servicios se deben abonar mediante tarjeta de débito y/o crédito, pago electrónico, billetera virtual o transferencia bancaria.

No se computan las compras de servicios mayoristas, ni las realizadas bajo la modalidad “pago en destino”, como tampoco el alquiler temporal de casas, departamentos o habitaciones de uso doméstico o destinado a vivienda.

Que los prestadores no estén inscriptos.

Con informacion de Todo Noticias.