Adrián Suar habló del bajo rating de ATAV 2: “Cuando las cosas no funcionan, yo me hago cargo”

La segunda temporada de Argentina, Tierra de Amor y Venganza (ATAV) se estrenó en el prime time de la pantalla de El Trece como una de las grandes apuestas de Polka para ganarle la batalla del rating a Telefe. Pero la ficción no obtuvo los resultados esperados cambiaron el horario y generó el enojo de algunos de los integrantes del elenco.

“No es que los actores se suben a criticar, a veces algunos no saben muy bien cómo es la situación. ATAV sigue estando en la pantalla de El Trece, va a seguir estando. Encontró un piso y la expectativa mía era otra”, dijo Adrián Suar, productor y gerente de Programación de la emisora de Constitución, en una entrevista con Socios del espectáculo.

“Yo esperaba hacer otro número de rating para hablarlo fríamente. Cuando no lo encontrás, el primero que sufre es el canal, yo como productor asumo la responsabilidad total, el error fue mío. Cuando las cosas no funcionan yo me hago cargo, siempre me hago cargo. Hay algo que yo no vi, pensé que iba a ser de otra manera”, agregó el protagonista de Inmaduros, la obra que está realizando con Diego Peretti y que próximamente presentará en Uruguay.

Cabe recordar que Virgina Lago, integrante de ATAV, manifestó su pesar por los cambios en el horario en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. “Al público hay que respetarlo y quererlo porque sin ellos no hacemos nada. Así como reparto autógrafos, soy amable cuando me paran en la calle, porque significa que mi público sigue presente y me reconoce el trabajo, lo mismo con la ficción”, agregó en el ciclo radial Por si las moscas.

“La gente sabe cuando un trabajo está hecho con todo y no engaña. Me produce emoción. No me parece bien que cambien de horario, desorientan a la gente que sigue la ficción”, se quejó la popular artista que interpreta al personaje de Luisa, una madre de Plaza de Mayo cuya hija desapareció estando embarazada.

“Estoy muy orgulloso del programa, nosotros grabamos el año pasado, vi muchas cosas y estoy feliz. La televisión abierta para los que saben y no lo saben bien tiene estas reglas. La televisión vive de la publicidad, tenés que cuidar la pantalla. Quién más triste que yo que un producto mío lo ponga a las 10.30 y lo termine cambiando a las 11.20″, explicó Suar respecto a la dolorosa decisión de modificar el horario de ATAV.

Luego recordó que a lo largo de su carrera realizó 70 ficciones, con buenos y malos resultados. “Yo soy el responsable y pido disculpas... Algunas veces he acertado y otras me he equivocado”, reconoció Adrián. También aprovechó para señalar que cuando los resultados son malos es fácil realizar críticas: “Es muy ingrato cuando los famosos ven que las luces de la ciudad llegan y toman el usufructo de un éxito. La televisión abierta tiene esa crueldad, las dos caras: el éxito y el fracaso. Hay que saber morir de pie”.

Por último, Suar afirmó: “Hace 25 años que El Trece apuesta a la ficción, en los momentos buenos y malos, después del 2001 cuando parecía que el país se venía abajo... Hice ficción siempre, soy un productor que amo el oficio, me ocupo, soy particular, respetuoso. Voy a morir como entré en esta profesión: como productor, peleando y luchando. Yo soy un hacedor”.

Con informacion de Infobae.