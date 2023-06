Karina Jelinek habló de su relación con Flor Parise: “Me dejé llevar por un momento de molestia”

Fue un enojo, tal vez una discusión o un malentendido. Pero, evidentemente, no fue una ruptura definitiva como la misma Karina Jelinek había dado a entender a través de sus historias de Instagram. La modelo, que en el mes de marzo había oficializado su noviazgo con Flor Parise al dejarse fotografiar a los besos con ella en el cumpleaños de Belén Francese, hace unos días se puso a responder algunas preguntas de sus seguidores. Y, cuando le preguntaron si seguía en pareja, respondió: “Sola y tranquila”.

A partir de ese momento, comenzaron a tejerse una serie de especulaciones en relación al motivo que habría provocado la separación después de varios años de convivencia. Se habló de celos de ambas. Y también de cierta reticencia a la exposición por parte de Flor, quien en madre de Benicio, de 7 años, fruto de su relación anterior con Gabriel Liñares. De hecho, el 14 de febrero pasado y con motivo del Día de los enamorados, Jelinek había publicado una foto de las dos desnudas frente al espejo, que luego se vio obligada a borrar por pedido de su compañera.

Lo cierto es que, aunque puedan tener problemas cotidianos como tantas otras parejas, entre Karina y Parise no estaría dicha la última palabra. Y así se lo confirmó Jelinek. “Me dejé llevar por un momento de molestia personal y puse eso, pero estoy bien”, dijo en diálogo con este medio.

Tras varios días alejada de las redes sociales, Jelinek volvió a interactuar con sus seguidores. “¡Aparecí! Perdón, amores. Me pasaron cosas como, todo al mundo”, aseguró la modelo junto a una serie de fotos en las que posó en ropa interior. Y, de inmediato, dejó abierta la posibilidad para aquellos que quieran enviarle una pregunta. La primera que quiso responder fue sobre su estado civil: “¿Soltera?”. Y Karina respondió sin dar rodeos: “Sí, hace rato”.

Luego, eligió otra consulta de la misma índole para volver a hacer referencia a su situación sentimental. “¿Seguís en pareja? ¿Y con quién?”, se lee en otra caja. “Soltera y tranquila”, ratificó ella en una nueva historia. También le consultaron si tenía planes para la noche y respondió junto a una foto de su mascota. “Me quedo en casa con mi perrita, Coco”, aseguró. Y lanzó una fuerte frase: “Mejor sola que mal acompañada”.

Por su parte, Parise compartió una historia con una contundente frase. “A veces tomar distancia es la opción más dolorosa y al mismo tiempo la más saludable”, escribió la mujer. Pero mantuvo en su feed todas las fotos que había publicado junto a Karina.

Cabe recordar que, hace un tiempo, Jelinek había hablado de su deseo de ser madre junto a Flor. “Me gustaría adoptar, porque hay tantos niños que no tienen donde ir y necesitan un hogar. O alquilar un vientre también, ¿por qué no? Me gustaría tener muchos hijos, seguramente ya se va a dar. Estoy en eso. Es un proceso que estoy haciendo, me va a ayudar una amiga que va a poner el vientre”, había contado en una entrevista en PH Podemos Hablar.

En tanto, en mayo del año pasado durante una visita a El Hotel de los Famosos junto a Flor, volvió a referirse al tema diciendo: “Necesito armar mi familia, ya hace mucho que lo sueño. Voy a tener alguien a quien cuidar, a quien proteger, no me voy a sentir más sola; yo quisiera adoptar, tener hijos, rescatar animales, armar mi familia de esa manera”.

Con informacion de Infobae.