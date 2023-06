Romina Uhrig habló sobre su relación con Walter Festa: “No pongo las manos en el fuego por nadie y tampoco por mi marido”

Romina Uhrig se hizo conocida adentro de la casa de Gran Hermano por ponerse a cargo de la cocina del reality y también de muchas tareas cotidianas que a nadie le gustaban hacer. El orden y la limpieza para ella eran fundamentales e hizo todo lo posible por mantenerlos. Además, en la interacción con los otros hermanitos, Romina había contado que estaba separada del padre de sus hijas menores, Felicitas y Nina, que había sido diputada nacional y que necesitaba una casa para su familia. Sin dar demasiados detalles, poco a poco fue abriéndose con Alfa y también con sus amigas, Daniela Celis y Julieta Poggio, a quienes les confesó que se había alejado del padre de sus nenas apenas unos meses antes de ingresar al certamen.

Así las cosas, apenas salió de la casa más famosa del país, se supo que su exmarido - y ahora actual pareja - tenía una denuncia por enriquecimiento ilícito durante su gestión como intendente de Moreno, partido de la provincia de Buenos Aires, cuyo mandato había finalizado en el 2019. También se dudó de dónde vivían y hasta de cuál era el sueldo que había ganado como funcionaria.



Lo cierto es que cuando Romina estuvo afuera del reality se la volvió a ver con Walter en todas las fiestas y eventos que reunieron a los exGran Herman y ella misma reconoció que se habían reconciliado. En esta oportunidad, fue invitada a LAM (América), porque la exdiputada será parte del próximo ciclo del Bailando de Marcelo Tinelli.

En un mano a mano con Ángel De Brito y las angelitas, donde se dispararon preguntas y respuestas picantes acerca de su patrimonio y de la denuncia hacia su pareja, Romina contó cómo había sido que se había separado de su marido. “Walter se quiso separar, yo la pasé recontra mal, cuando me llamaron de Gran Hermano para decirme que había quedado yo no sabía qué hacer por mis nenas. Cuando me confirman mi entrada al programa, Walter me dice ‘quedate tranquila, yo me ocupo de las nenas’. Pero él se quiso separar, estaba pasando un mal momento, no creo que haya sido por otra persona. Había hecho una mala inversión”.

Más adelante, Romina habló también del patrimonio que tenían en común. “Yo tenía un lote en Terravista, y antes de entrar a Gran Hermano, le firmé para que se lo quede él y lo vendiera. En ese momento dije: ‘no me voy a matar por él. No quiero nada’”, confesó.

También, la exhermanita reconoció que nunca vivió violencia económica, como se dijo. “Entré a Gran Hermano porque en ese momento mi situación había cambiado. Estaba sola con mis hijas y ya no tenía la misma realidad, hacía 5 meses que me había separado. Es verdad que trabajé de moza y también hice uñas”.

Luego, se explayó: “Yo me separé de Walter y no era la misma situación que cuando estaba en pareja. Todo estaba en manos de abogados, hacía 5 meses que me había separado. Entonces, si yo me iba a alquilar tenía que ser fuera de un country, buscaba cerca del colegio de las nenas. Antes de entrar a la casa él me había dicho: ‘Gorda, quedate tranquila con las nenas, aguantá, yo voy a buscar alquiler´”.

Ante las preguntas que le hacían sobre las denuncias que tiene Festa en la Justicia, la exhermanita fue contundente. “Él no es un mal padre, es un buen tipo por eso entré tranquila a Gran Hermano. Vengo a aclarar lo malo que se habló de mí. El resto, háblenlo con Walter, llámenlo a él”.

Después, Romina contó que cuando volvió a su vida de siempre, su exmarido quiso volver con ella. “Cuando salí de la casa me sorprendió. Ya Alfa me lo había dicho, que Walter me iba a esperar con flores y bombones. Así que cuando me pidió de volver le dije: ‘Por qué querés volver conmigo? ¿Tenía que entrar a GH para que te dieras cuenta la mina que soy?´”

Luego, la próxima participante de la pista de baile más famosa tuvo que aclarar que ella nunca cobró 700 mil pesos de sueldo. “Es mentira. Yo cobraba 150 mil pesos. Ustedes vieron un Boletín Oficial que alguien le metió mano. La causa de enriquecimiento ilícito es anónima, es decir que la puede hacer cualquiera y la Justicia es la que va a determinar si es cierta o no. Mientras tanto, a mí no me digan nada”.

“Yo sabía dónde me metía cuando entré a Gran Hermano, si tuviera cosas ocultas no lo hubiera hecho. Me separé y no quería separarme y no está buena la situación que yo pasé. No está bueno que se acuse así a una mujer”, le dijo furiosa a Yanina Latorre, quien le preguntaba detalles, fiel a su estilo punzante.

“Voy a hablar por mí. No pongo las manos en el fuego por nadie, ni por Walter. Si la Justicia llega a determinar que es culpable, yo no voy a estar al lado de un ladrón”, concluyó en forma tajante. “Quedó clarísimo”, respondió De Brito.

Con informacion de Infobae.