El nuevo parte médico sobre la salud de Silvina Luna: “Se planifica el pase a sala de internación general”

Silvina Luna ingresó a la terapia intensiva del Hospital Italiano en la noche del 13 de junio. Este miércoles en horas de la tarde, la familia de la modelo difundió un nuevo parte médico muy esperanzador sobre su estado de salud a través de su abogado Fernando Burlando.

“Se encuentra lúcida y con signos vitales estables. Actualmente, mantiene el tratamiento de diálisis tres veces por semana, alimentación vía oral y un plan de rehabilitación muscular. Debido a que su evolución es favorable, se planifica el pase a sala de internación general en los próximos días, donde se le brindarán los cuidados necesarios”, indica en el comunicado que compartió el letrado en sus redes sociales.



“Adelantamos que el viernes, en oportunidad de recibir el informe de epicrisis, daremos más detalles sobre su salud y proceso de evolución. De esta manera queremos responder al genuino y conmovedor interés de toda la gente que desde el inicio de este proceso ha estado pendiente”, se completa.

En la publicación que hizo Burlando esta tarde, el abogado en nombre de la familia agradeció a todos los que se preocuparon por la salud de Silvina. “Significan, tanto para nosotros como para ella, un invalorable sostén por la fuerza de sus oraciones”, concluyeron.

En las últimas horas, su hermano Ezequiel rompió el silencio y habló de la evolución de la salud de la actriz. “Va todo muy lento, lo que tiene ella es un problema crónico, mañana haremos un parte más extenso así se sabe bien lo que fue pasando, ya fue extubada hace cuatro días”, le dijo Ezequiel al periodista Juan Etchegoyen, conductor del ciclo Mitre Live.

“Se está alimentando poco pero ya puede comer, todavía no le mostramos nada a Silvina de lo que se va hablando pero de a poco le voy contando las cosas que pasaron. Todavía no está al 100% viste, hay que generar tranquilidad en la gente que la quiere. La vida de Silvina cambió y ya no va a ser lo mismo, ya hace años de esto, no es vida”, agregó.

El periodista contó que el abogado Fernando Burlando le había asegurado que el entorno de la mediática mantuvo un hermetismo sobre su salud porque estaba preocupado. “Lo que me manifestaba hoy Burlando es que el panorama durante las primeras horas era desgarrador, me contaba que el hermano de Silvina ni pensaba en aquel momento ni siquiera en una recuperación, es muy terrible imaginarse este escenario”.

Este lunes, el conductor Ángel de Brito también dio detalles de la leve evolución que experimentó Silvina en las últimas horas en LAM (América). “Algunos hablan de milagro, pero no hay que ser tan optimistas porque Silvina sigue en estado crítico, en terapia intensiva y con la diálisis, que la va a tener que hacer hasta que pueda sacarse la bacteria y finalmente trasplantarse”, explicó de Brito.

“Me contaron del Hospital Italiano que ahora están haciendo mucho énfasis en trabajar con los kinesiólogos porque hace un mes que Silvina está en cama con todos los aparatos. No se levantó y tiene que recuperar fuerzas para volver a caminar y moverse sola”, cerró al respecto.

