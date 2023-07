Romina Gaetani preocupó a sus seguidores: “Una internadita no va a venir mal”

La imagen preocupó y mucho a sus seguidores. Sentada en una silla de ruedas y en el contexto de un hospital, Romina Gaetani mostró las sondas de sus muñecas en un video que compartió en sus historias de Instagram en la noche del viernes y comentó: “Y, finalmente, pasó. ¿No?”. Luego, sin detallar exactamente cuál es el problema de salud que atraviesa, la actriz agregó: “Al parecer no estoy saturando, así que una internadita parece que no va a venir mal. ¡Dios!”.

Lo cierto es que, a pesar del mal momento que le toca vivir, la intérprete de “Sola con la soledad” se mostró de buen ánimo. Y, mientras grababa el pasillo del nosocomio, expresó: “Esto es una genialidad”. Al rato, enfocó a un enfermero que la reconoció y, con su celular en mano, no dudó en preguntarle: “Uh, Romina Gaetani. ¿Me puedo hacer una foto?”. Y ella, divertida, le respondió: “¿Podés creer que me tengo que internar? Te estoy grabando, eh. ¿A vos te parece que me tenga que sacar una foto?”.



Después de que la actriz accediera a su pedido, el enfermero exclamó feliz: “¡Me muero!”. “Yo me muero muerta también”, le respondió ella en tono de broma. Luego, le pidió que saludara a cámara y le explicó: “Vos me están robando la imagen y yo te estoy robando la tuya”. Ya en el ascensor, se escuchó que una enfermera que no la había reconocido se disculpa diciendo: “Yo soy re colgada igual”. “Lo que me alegro que seas re colgada. No importa, soy un humano más”, le dijo entonces Gaetani.

Luego, Romina se sorprendió cuando el camillero que la trasladaba le aseguró sin pudor que ella era “el amor de toda su vida”. “¿En serio me acabas de decir que soy el amor de toda tu vida en este pasillo? ¿Con un suero? Bueno, dejame decirte qué guapo sos entonces”, comentó la actriz tratando de ponerle la mejor onda a la situación.

Enseguida, el hombre le contó que iban a hacer una tomografía computada “con un jugadorazo”, tras lo cual Gaetani interrumpió la grabación. Pero la retomó al terminar el estudio y mientras se dirigían a la habitación donde pasaría la noche. “Acá estoy con el camillero Juan Manuel. ¿Viste que les decía que tengo un camillero guapo? Esto me parece una genialidad: mirá esta situación para hacer un corto. Ahí vamos a entrar al ascensor denuevo. Una locura”, comentó.

Después, Romina le preguntó al joven si quería decirle algo. Y él le contestó: “Que en la próxima novela vamos a actuar juntos nosotros. Voy a hacer tipo un (Sebastián) Estevanez porque soy medio bruto”. “Ay, te amo. ¿Vos sabés que yo estoy grabando una novela ahora?”, le dijo entonces la actriz en referencia a Buenos Chicos, la nueva tira de Polka. “¿No hay un extra?“, consultó el camillero. “Hay que preguntarle a la gente de producción, pero siempre se necesitan extras. ¿Hace mucho que vos tenés ganas de actuar?”, respondió ella. “Nunca actué en realidad. Bah, en realidad actúo todo el tiempo”, le confesó el muchacho.

“A mí lo que más impresión me da de todo es esta situación”, comentó luego Gaetani mostrando nuevamente sus muñecas. Y, ya entrando a su habitación, arrobó al camillero y puso: “Qué viva el amor”. “Un saludo para todos, acá con mi novia”, dijo al despedirse el muchacho. “¡Me tengo que internar para encontrar novio! Es así, en la vida uno nunca sabe. ¡Ay Dios mío! Hiperventilada con novio”, concluyó Romina antes de termiar el video.

