Marcos Corach no comprende que el castigo a la mala gestión se materializa con el voto

El ministro de la Gestión Pública, Marcos Corach, hizo un análisis de los resultados de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias realizadas el pasado domingo 16 de julio en la Provincia de Santa Fe.

Uno de los resultados que más le costó digerir es el triunfo de Maximiliano Pullaro, en particular, en la ciudad de Rafaela, donde Perotti fue tres veces gobernador. “Una persona que hace tanto que hace que está en campaña y se ha dedicado a eso desde hace muchos años, que ha tratado a Rafaela como la ha tratado cuando fue ministro de Seguridad sin haber resuelto ningún problema... Es complejo tener una lectura simple sobre qué pasa... Pero fue una elección, las ganó y está bien. El resto, es trabajar. Trabajar más en que nuestro candidato a gobernador sea reconocido fuera de Rosario”, dijo en declaraciones a FM Galena.

“Por supuesto que me llamó la atención el resultado de las elecciones en Rafaela. La ciudad tiene un alto nivel de exigencia en términos de gestión. No improvisa. No es una ciudad que vaya a tomar riesgo, porque quiere certezas. Y Luis (Castellano) le ha brindado a Rafaela mucho más que eso. Cada vez que se ha sentado a la mesa con todos los actores de la ciudad, no ha ido a improvisar, a tocar la guitarra para ver que decir. Sabía perfectamente qué podía hacer y no hacer, y que recursos puede contar o no. Rafaela es una ciudad que está bien administrada en términos de recursos y de gestión”, dijo el exJefe de Gabinete de esta gestión.

“Ahora habrá que revisar qué faltó y a quien le faltó para que el mensaje termine llegando. Evidentemente hay un sector de la ciudad que ha tomado otra decisión, que es más arriesgada por alguien como Leo Viotti que no tiene ningún tipo de experiencia en gestión. Ninguna. Y termina ganando las elecciones casi en silencio. Mientras que el resto hace mucho, el no hace ni habla”, sentenció.



Entonces... ¿por qué los rafaelinos votaron a Pullaro y a Viotti? ¿Como “voto bronca” contra el PJ? “No creo eso. Hay algún sector de la sociedad a la cual el mensaje no le llegó. Por ejemplo, cuando se termine concretando el acueducto, va a tener un valor relativo, porque la gran mayoría ya va a tener el agua. Pero Rafaela no puede crecer si no tiene agua. Es un mensaje al futuro. Tenemos una Rafaela en donde más del 50% de la población tiene menos de 30 años. Quizás haya que ajustar el mensaje”.

Corach también destacó la baja participación en las PASO: “Esa gente no es que no está conforme con Luis y está conforme con Viotti. Esa gente tiene una indiferencia y le parece que es inocuo, que es lo mismo ir o no ir a votar. A esa gente hay que hablarle y hay que ir a contarle. Porque después, todos tenemos derecho al pataleo. Pero lo único que pido es que vayas un día a votar. Hay que decirle a la gente que la política, la gestión se resuelve con más de esto. Es con esta herramienta”, sentenció.

Con información de Vía Páis, sobre una nota de Adrian Gerbaudo