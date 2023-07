“Invoco a Antonela Roccuzzo”: el pedido de Cinthia Fernández para que Leo Messi le cumpla un sueño a sus hijas

Cinthia Fernández mostró el regalo adelantado que les hizo a sus hijas Charis, Bella y Francesca por el día del niño: la misma indumentaria que usa Lionel Messi en el Inter Miami. Al parecer las pequeñas ansían que el 10 del Seleccionado nacional reaccione al posteo donde lucen el equipo, por lo que la bailarina no dudó en ponerse en campaña para cumplirles el sueño.

La panelista publicó una tierna imagen de las nenas luciendo su ropa de fútbol. Allí contó: “Mientras les sacaba la foto, todas contagiadas de la ola rosa que trajo @leomessi, me dijeron ‘Mamá, mirá si Messi nos ve y nos da un like’”.

Sobre las reacciones, señaló: “‘Me muero muerta’, tiró una. ‘Es mi sueño de toda la vida’, ‘Qué flasheás’, tiró la última”. Y yo dije ‘¿por qué no?’”. “¿Ustedes que dicen le pedimos un like al número 1 del mundo? ¿Nos dará bola?”, agregó haciendo partícipes a sus más de cinco millones de seguidores.

A modo de cierre, decidió arrobar a la esposa del futbolista: “La invoco a la reina madre Antonela Roccuzzo a ver si le cumplimos el sueño a las trillis”.

Asimismo, en sus historias de la red social, Fernández no solo nombró a Messi y a Roccuzzo, sino que además les pidió ayuda a sus seguidores para que la publicación en cuestión le llegue a la pareja. “Acá las trillis tienen fe de un like. No está perdido quien no se da por vencido”, expresó esperanzada.

Fuente: TN