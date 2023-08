Dólar, bajo la lupa del mercado: ¿se acelerará la devaluación después de las PASO?

A pesar del nivel crítico de las reservas netas internacionales, el Banco Central mantuvo el ritmo de ajuste del tipo de cambio en julio en un nivel similar a junio. El dólar oficial se devaluó en julio 7,2%, igual que en el mes previo, y aún es incierto si ese ajuste quedará por debajo o por arriba de la inflación, dado que el costo de vida del mes pasado osciló en un rango de entre 6,6 y 7,7%, según estimaciones de consultoras privadas.

En los meses anteriores de 2023, el ritmo devaluatorio corrió atrás de la inflación: en abril había sido 6,5% de abril, en marzo 6% de marzo, en febrero 5,4% y en enero 5,5% de enero.

Los analistas prevén que en agosto el Gobierno acelerará el ritmo de ajuste devaluatorio y lo mantendrá en un nivel cercano a la inflación, que este mes podría rondar entre 7,5% y 9%, según proyecciones privadas preliminares, por lo menos hasta las PASO.

Y es que la gran incógnita del mercado es si el resultado electoral de las PASO podría derivar en que el directorio del FMI, que se reunirá en la segunda quincena del mes para analizar el acuerdo técnico con Argentina alcanzado la semana pasada, podría exigir un salto del tipo de cambio o un mayor ritmo del crawling peg a cambio de concretar el desembolso de u$s7.500 millones.

Y es que en el comunicado difundido por el FMI para anunciar que se alcanzó un acuerdo técnico, el organismo dice que la aprobación del directorio "está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas", pero esas medidas no fueron detalladas, y en el mercado temen que, en función de cuál sea el resultado en las elecciones primarias, podría haber un salto devaluatorio, y por eso se cubren en dólar futuro.

Dólar oficial: ¿cómo arrancó agosto?

El dólar mayorista cerró este viernes 4 de agosto en $279,35, lo que implica una suba de $5,65 en los últimos 5 días. Esta es la escalada semanal más alta desde principios de junio y coloca el ritmo de suba mensual por encima del 10%.

Dólar oficial: ¿cambio de estrategia o aceleración circunstancial?

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, recordó que "ya vimos en varios meses que en el inicio hay ruedas más aceleradas, incluso en el mes pasado hubo una rueda al 14,6% TEM" por lo que "sería cauto para hablar de aceleración devaluatoria".

En sintonía, la economista Natalia Motyl, señaló que "para principios de mes siempre ajusta fuerte y después desacelera" y consideró que el BCRA "aprovechó los primeros días del mes por la mayor demanda de dinero por estacionalidad".

A su vez, el economista Federico Glustein opinó que "no creo que haya cambio de estrategia todavía, sino que es algo circunstancial, ya lo hizo el mes pasado también".

Asimismo, Francisco Ritorto, analista de ACM puntualizó que "en julio ocurrió algo parecido, el segundo día hábil del mes la tasa mensualizada (del crawling) fue de 14,6%". En ese marco, juzgó que "la tasa mensualizada de devaluación no te marca el ritmo de crawling del mes" al fundamentar que "julio dio 7,2% y encontrás dos días por encima del 9%".

Por su parte, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, alegó que "es difícil saber si es un cambio en la política no anunciado o están generando incertidumbre en el mercado, aumentando la volatilidad".

"El problema es que si es esto último, me parece negativo, dado que lo único que provoca es que las decisiones de fijación de precio, ante mayor incertidumbre, sean poner precios más altos, elevando la inflación", objetó.

Dólar oficial: ¿qué ritmo prevén en agosto?

Ritorto estimó que, en base a las dos primeras ruedas del mes, "pareciera que quieren acelerar el ritmo de devaluación para estar más cercano al 8,5% mensual, esto va de la mano de la inflación esperada para agosto".

De igual mirada, Isaías Marini, economista de Consultatio Plus, evaluó que "veo más probable que se acelere el ritmo del crawling peg considerando que los factores microeconómicos que ayudaron a moderar la inflación en los últimos meses ahora se empiezan a dar vuelta, y muy probablemente a partir de agosto retornemos a un ritmo de inflación superior al 7%".

Así, prevé que el ritmo devaluatorio "se ubique en torno al 7,5% promedio, aunque no de manera lineal, es decir, algunos días el BCRA acelera y otros desacelera, no viene manteniendo un ritmo diario constante, pero en términos generales, creo que se moverá en línea con la inflación".

Para Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas, la velocidad devaluatoria en agosto "va ir corriendo como la inflación, como lo viene haciendo hasta ahora, sobre todo teniendo en cuenta la introducción de los impuestos a servicios y bienes importados".

Glustein destacó que el ritmo del crawling en julio "cerró por encima de la inflación, lo cual es un dato positivo" por lo cual "agosto probablemente siga la misma tónica pero con una aceleración probablemente al menos un punto arriba, entre 9% y 10%".

Menescaldi afirmó que "el ritmo del crawling en agosto va a depender de la inflación, pero hasta las PASO estimo que van a mantener un ritmo de 7% o 7 y pico, pero después de las elecciones primarias tal vez lo recalibrarán en función del resultado electoral".

Con el mismo diagnóstico, el especialista en finanzas Salvador Vitelli cree que "intentarán dejar el ritmo del crawling peg entre 7-7.5%, pero depende de las PASO también". Así, enfatizó que "son dos agostos, uno en la primera quincena y otro en la segunda quincena".

Para Motyl, "es muy poco probable que suba más fuerte el ritmo de devaluación porque en julio tuviste en la segunda quincena presiones en los dólares financieros que van a impactar sobre el nivel general de precios".

"Por ende, acrecentar el ritmo devaluatorio puede generar una dinámica que lleve a una mayor inflación mensual. Asimismo, un cambio de rumbo en la política monetaria puede desembocar en una trayectoria de mayor inestabilidad cambiaria y la necesidad de tasas cada vez más altas. Por lo que estimo que ajustará por debajo de la inflación, más allá de la caída de reservas", fundamentó la economista, quien prevé que el ritmo estará en torno al 8,5%.

Dólar oficial: ¿ven chances de devaluación post PASO?

Reschini planteó que "la verdad es que este PIE IV (Programa de Incremento Importador) viene resultando en materia de liquidación y retención de BCRA y eso, de alguna manera, es un alivio tanto para el equipo económico, y con esto no se verían obligados a dar un salto devaluatorio, y siguiendo el ritmo inflacionario y con tasa positiva pueden continuar ganando tiempo".

"El tema es la presión cambiaria que se ve en los dólares alternativos y lo que usan para intervenir en el dólar Bolsa que afecta a las reservas netas. En agosto las PASO imprimen mayor incertidumbre aún y no sabemos qué pasará luego de las mismas, por eso el mercado trata de sacarse pesos de encima y se cubre, lo mismo que en futuros ante un eventual salto en el tipo de cambio", señaló.

El analista dijo que "después de las PASO hay que ver qué pasa con la brecha y las reservas; si no se dispara creo que van a intentar no dar salto devaluatorio, pero si hay una escalada incontenible puede ser otra historia".

Un informe de Eco Go advirtió que "la duda que queda es si a pesar de las (recientes) medidas implementadas, el FMI no le estaría pidiendo una corrección adicional (¿devaluación del 30%, ya sea mediante un salto o a través del crawling?) posterior a las PASO y antes del desembolso acordado", y justificó: "Decimos esto porque el nuevo acuerdo establece una meta exigente de reservas, y no existen mecanismos de corto plazo que puedan asegurar tal mejora".

En ese marco, Menescaldi especuló que si en las PASO "a Massa le va mal, y del otro lado tiene un candidato que se percibe como claro ganador, ese candidato podría pedirle al FMI que no gire el desembolso si el gobierno no devalúa antes".

Asimismo, un análisis de la consultora 1816 aseveró que "el gobierno tiene claros incentivos a no devaluar antes de las PASO, pero un hipotético caso en que las Primarias reflejaran que el oficialismo nacional no fuera competitivo de cara a las elecciones de octubre, el gobierno podría seguir enfocado en maximizar su desempeño electoral dada la importancia de la provincia de Buenos Aires, y que en la provincia no hay segunda vuelta".

Para el analista financiero Christian Buteler, "después de las PASO tampoco habrá salto cambiario, primero porque aún faltarán las elecciones generales, y segundo porque este gobierno no hará en los últimos dos meses de gestión lo que no hicieron en 46 meses".

Motyl coincidió en que no habrá salto del tipo de cambio: "Con el nivel de reservas actual es imposible una devaluación, aunque sea del 15%, porque hoy el BCRA no podría mantenerlas en ese valor, generaría desconfianza y terminarías en una corrida contra el peso o un tipo de cambio mucho más alto con una brecha más alta, y hoy no es opción para un gobierno que se va".

Por su parte, Marini dijo que "no creo que el FMI le exija un salto discreto del tipo de cambio oficial ni que el gobierno esté dispuesto a convalidarlo, en primer lugar, porque la devaluación fiscal (aplicación del impuesto PAIS a importaciones) ya implica un tipo de cambio más alto al oficial".

