Revelaron que Mariano Martínez tuvo un fogoso reencuentro con una "amiga con derecho" tras su separación de Triana Ybáñez

Igualmente, la pareja se dejó de seguir en las redes sociales y, ya sin fotos publicadas juntos, todo indicaría que el romance se acabó. Nancy Duré confirmó esta separación y agregó un inesperado dato sobre la actual situación amorosa que atraviesa el galán.

"Viste que cuando uno está solo, siempre tiene alguien con quien chonguear. Un amigo con derechos, un sex delivery...", comenzó insinuando con picardía la panelista de Socios del Espectáculo.

En ese sentido, la periodista explicó: "Mariano solía verse con una amiga con derechos antes de estar de novio, cuando empieza a salir con Triana obviamente deja de verla".

"Y bueno, el sábado llamó a su amiga con derecho, con quien tiene encuentros secretos, y le dice que está solo. No se puede saber quién es", aseguró Nancy sobre el presente amoroso del actor.

Para finalizar, aunque no dio un nombre, Duré aclaró que se trata de una mujer que no es conocida en el ambiente y concluyó: "Es una chica que no es famosa. Pero hay hermetismo. Él levanta el teléfono y ella va".

Fuente: Revista Pronto