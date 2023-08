Maximiliano Pullaro propuso desfederalizar la persecución penal del narcomenudeo en Santa Fe

El candidato a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, propuso que la provincia avance con la desfederalización de la persecución penal del narcomenudeo para que el Poder Judicial y las policías locales puedan actuar sobre los puntos de venta de droga.

En la provincia más afectada por el narcotráfico y a semanas de las elecciones, Pullaro participó el miércoles de una recorrida con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, en la que intercambiaron propuestas sobre seguridad.

En este marco, en conversaciones con la prensa local, el postulante a la gobernación de Unidos para Cambiar Santa Fe, manifestó: “Es muy importante avanzar en la Legislatura con la ley de narcomenudeo que le permite a la policía de la provincia, a los fiscales provinciales, cuando hay una denuncia sobre un punto de venta de droga, investigar e ir y terminar con ese punto de venta”.

Para el dirigente radical, que también es diputado provincial, adherir a la ley de desfederalización del delito de comercio de estupefacientes en pequeña escala “es fundamental para lo que está viviendo Rosario”. “Nosotros terminamos discutiendo el sexo de los ángeles en materia de seguridad, en lugar de discutir lo que está sucediendo”, cuestionó Pullaro.

“Lo que nos jode hoy en Rosario es la violencia. La violencia irracional que estamos teniendo y el aumento del delito”, agregó.

De cara a los comicios generales del próximo 10 de septiembre, el postulante a la gobernación enumeró tres propuestas clave para avanzar en materia de seguridad que incluye articular rápidamente para corregir la situación “para el mes de enero” con presencial policial en la calle ya que “hoy por hoy hay muy poca presencia”. “Las órdenes operativas no se cumplen porque los móviles no están, tenemos que volver a tener de piso 180 móviles y de techo 140 las 24 horas, en un esquema de cuadrantes donde respondan al 911″, detalló el ex ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz.

En segundo término, apuntar al trabajo multiagencial con la Municipalidad y las áreas de gobierno como Desarrollo Social y Educación. “Buscaremos trabajar en las intervenciones barriales y atacar las organizaciones criminales complejas, hoy se las dejó correr, hubo 3 años y medio sin desmantelamiento. Tenemos que volver a ir fuerte contra estas organizaciones”, indicó, según precisó el portal El Ciudadano.

Por último, propuso construir una cárcel para tres mil detenidos de “alto perfil”: “En tercer término volver a controlar las cárceles, no puede ser que los presos manden a matar, controlen las organizaciones, lo hacen con más violencia desde ese lugar. Tenemos que ir muy fuerte contra eso, con condiciones de detención diferentes que nos permitan tener a la población penal controlada completamente”.

Durante la conferencia de prensa que dio este miércoles, el diputado provincial aseguró que, si gana las elecciones, tomará “el total y absoluto compromiso de volver a conducir a la fuerza y que las órdenes operativas se cumplan”. “Se requiere de una articulación profunda entre el Gobierno municipal y Gobierno provincial” en materia de políticas de seguridad pública, “sin que ninguno se saque la responsabilidad que tiene”, tal como enfatizó.

Por su parte, el intendente Javkin -quien va por la reelección- dijo que lo que propuso Pullaro “es lo que estamos planteando”, en relación a que el personal policial posea una mayor presencia en los espacios públicos. “Cuando se produce un foco que multiplica homicidios en un lugar, si no hay un abordaje directo de ese lugar, se van a seguir repitiendo”, sostuvo el mandatario municipal.

