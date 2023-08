El sentido mensaje de Ulises Bueno para la Mona Jiménez tras su nueva internación: “Dios está con vos”

El miércoles por la tarde, Carlos “la Mona” Jiménez fue internado en terapia intensiva en el Hospital Cardiológico de Córdoba, tras haber sufrido un hormigueo en la cara, producto de un posible Accidente cerebrovascular (ACV), según confirmó su entorno familiar. Se trata de la segunda vez en el mes de agosto que el cantante debió ser hospitalizado; la primera fue por un dolor abdominal que derivó en una intervención quirúrgica para extraerle el bazo. Desde entonces, la salud del referente del cuarteto es motivo de preocupación de sus fans. Fue el propio Ulises Bueno que, a través de su cuenta de Instagram, pidió por una pronta recuperación de su ídolo.



“¡Toda la fuerza del mundo querido ídolo! ¡Dios está con vos para iluminarte y salgas adelante! De todo corazón, la familia Bueno”, escribió Ulises Bueno en las redes sociales, donde compartió una imagen junto Jiménez. En diversas ocasiones, los cantantes se mostraron unidos por la música, al ser referentes del mismo género en Córdoba, por supuesto que “La Mona” fue quien abrió camino en la movida musical en 1967 tras su debut en el rubro a los 15 años. Desde entonces, su amplia experiencia, éxito y recorrido dio paso a la nueva generación, como fue Rodrigo “el Potro” Bueno y, ahora, su hermano.



La publicación tuvo gran repercusión entre los fanáticos del cuarteto, quienes velaron por una recuperación del cantante de 72 años. “Larga vida al Rey”; “Vamos Mona para Dios no hay nada imposible. Gracias por protegerlo”; “Vamos Mona, vos podés”; “Mucha Fuerza”; “Dios ilumine al padre del cuarteto”; “Fuerza ídolo, vas a salir adelante” y “Todo va a estar bien”, fueron algunos de los mensajes hacia el paciente.



No obstante, las redes sociales no fueron el único lugar donde se dieron muestras de fe para la recuperación de la Mona. Fue la hija del cantante, Natalia Jiménez, quien luego de pasar la noche junto a su padre en el hospital se llevó una grata sorpresa al momento de buscar su auto para regresar a su hogar. Allí, uno de los fanáticos le dejó una nota en el parabrisas, que ella no dudó en mostrar a través de su cuenta de Instagram.

“Larga vida al rey. Te amamos Rufino. No te mueras nunca, sos la alegría del pueblo”, reza el mensaje para el cantante, que con orgullo mostró Natalia y agradeció por el gran cariño que siempre recibe su padre.

“Estaba comiendo unas pastas al mediodía con mi vieja, cuando se mareó y sintió un hormigueo en la cara. Pensó que era parte del posoperatorio y se vino al Cardiológico, en donde le están haciendo el seguimiento”, fueron las declaraciones del hijo del cantante, Carli Jiménez, en diálogo con el medio cordobés Cadena3, al momento que se conoció la información de la internación.



En la misma línea, el joven señaló que se encuentran en la espera de los resultados de los análisis a los que se sometió su padre, para tener un diagnóstico certero y que posiblemente se puede hablar de que haya sufrido un ACV. “En este momento se encuentra con todos los estudios en curso. Nunca se desmayó ni tuvo pérdida de conocimiento, ni parálisis”, detalló.

