La palabra de la esposa de Lotocki sobre la muerte de Mariano Caprarola y la internación de Silvina Luna

María José Favarón, esposa del cirujano Aníbal Lotocki, se animó a interactuar con sus seguidores en Instagram. Esta dinámica les permitió a muchos internautas encarar a la influencer fit, quien no dudó en defenderse de los señalamientos y acusaciones, entre ellos, de uno en particular, quien tildó a Lotocki como el “Dr. Muerte”.

“¿Qué se siente estar casada con el Dr. Muerte?”, disparó un seguidor, cuestionamiento al que la rubia respondió con evasivas: “No sé quién es el ‘Doctor Muerte’. No creo exista alguno, al menos en la vida real. (Ahora, ¿Te referís a una película?) Sé más clara”.

Entre las preguntas que la mujer decidió publicar, hubo referencias directas al caso de Silvina Luna, Pamela Sosa y Mariano Caprarola, el panelista de la Jaula de la Moda (eltrece) y expaciente del médico. Uno de los internautas mencionó al exproductor y ella contestó “Me parece una falta de respeto que hablemos de algo de lo cual se desconocen las causas, así de clara y respetuosa soy sobre el tema”, recalcó.

Pero una de las preguntas que se replicó entre usuarios, tuvo que ver con la duda sobre si Favarón no temía desarrollar alguna consecuencia física como la que tuvieron otros pacientes de Lotocki, tanto mediáticos como no mediáticos. Ante la insistencia, la aludida señaló “Me preguntaron muchas veces y siempre dije lo mismo. No tengo miedo y no tengo motivo para tener miedo. Estoy muy segura con todo”.

Fuente: TN