Ed Sheeran confirmó la presentación de nuevo álbum "Autumn Variations"

El músico británico Ed Sheeran anunció el inesperado lanzamiento de "Autumn Variations", su segundo disco de este año tras el reciente "Substract", que vio la luz en mayo. Este álbum será una exploración del artista en las emociones "del amor, el desengaño sentimental, la depresión y la soledad".



Además del anuncio de este estreno, que saldrá el 29 de septiembre, Ed Sheeran reveló la carátula del mismo. El propio cantautor presentó el arte de la tapa durante su concierto en Denver, Estados Unidos, donde está transitando el tramo final de su gira Mathematics Tour.

“Durante el otoño pasado me di cuenta de que mis amigos y yo estábamos atravesando muchos cambios en nuestras vidas. Después del calor del verano, todo se calmó, se afianzó, se desarmó, llegó a su punto crítico o implosionó”, dice Ed Sheeran sobre su nuevo trabajo discográfico.

“Cuando pasé por un momento difícil a principios del año pasado, escribir canciones me ayudó a comprender mis sentimientos y aceptar lo que estaba sucediendo, y cuando me enteré de las diferentes situaciones de mis amigos compuse canciones, algunas desde sus perspectivas, algunas desde las mías, para capturar la forma en que veíamos el mundo en ese momento. Había euforia por enamoramientos y nuevas amistades y momentos tristes por rupturas, depresión, soledad y confusión”, agregó el músico.



También contó: “Mi padre y mi hermano me hablaron de un compositor llamado Elgar, que compuso ‘Enigma Variations’, en donde cada una de las 14 composiciones trataba sobre alguno de sus amigos. Esto es lo que me inspiró a hacer este álbum. Cuando grabé “Subtract” con Aaron Dessner, nos conectamos de forma inmediata. Escribimos y grabamos sin parar y este álbum nació de esa asociación. Siento que Aaron capturó tan bien con su sonido el sentimiento del otoño que espero que a todos les guste tanto como a mí”, concluyó el artista.



Conocé el listado de temas de "Autumn Variations"

1. Magical

2. England

3. Amazing

4. Plastic Bag

5. Blue

6. American Town

7. That’s On Me

8. Page

9. Midnight

10. Spring

11. Punchline

12. When Will I Be Alright

13. The Day I Was Born

14. Head > Heels

Fuente: Diario Show