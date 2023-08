Flor de la V respondió a las críticas que Andrea Rincón le hizo a su programa tras un incómodo momento en vivo

Andrea Rincón tuvo una tarde de furia, después de retirarse de un programa porque no cumplieron con lo acordado. Florencia de la V, conductora del ciclo en cuestión, le pidió disculpas a la actriz y ella arremetió en Instagram con un llamativo posteo.



Este martes, en diálogo con LAM (América), de la V contó: “La verdad es que lo que sucedió con Andrea fue un malentendido, lamento mucho que haya vivido esa situación”.

Además, remarcó que se comunicó con la actriz para disculparse. “La verdad es que trabajé todo el día y cuando me desocupé, le escribí. Después me contaron que ella había hecho un descargo. Yo estaba al aire cuando sucedió todo, pero pude hablar y está todo bien. Le pido disculpas en nombre del programa si ella se sintió mal”, sostuvo.

Sobre la respuesta de la actriz, dijo que fue en buenos términos y reafirmó: “Para mí fue todo un gran malentendido”.

El posteo de Andrea Rincón tras el escándalo al aire de “Intrusos”

Aunque Florencia de la V se mostró conciliadora y esquivó la polémica, Andrea Rincón demostró que no le bastaron los diez minutos de descargo y sumó un pícaro posteo.

Es que, tal como había contado horas antes, había pasado toda la mañana produciéndose para estar impecable para el ciclo televisivo.

Sin haber podido mostrar el look y el maquillaje, decidió hacer una sesión de fotos casera y subirla a sus redes para agradecer a quienes la ayudaron. “Y nace un nuevo capítulo de... ‘las cosas que no salieron como querías’”, escribió junto a emojis de risas.

Lo llamativo fue que el posteo ocurrió al mismo tiempo que en LAM hablaban del conflicto. “No quiero alterarte, lejos de eso... pero en LAM te están pasando el trapo. Besis”, comentó una usuaria.

El furioso descargo de Andrea Rincón contra el programa de Flor de la V: “Jey Mammon me advirtió”

Andrea Rincón se enfureció después de que la invitaran a un programa y no respetaran el acuerdo que habían hecho previamente. Furiosa, la actriz hizo un extenso descargo en redes sociales y aseguró: “Jey Mammón me dijo ‘ojo porque a mí no me lo cumplieron’”.

Este martes estaba previsto que la artista estuviera en el piso de Intrusos (América) para tener un mano a mano con Flor de la V. Sin embargo, al llegar a la nota, se enteró de que las cosas no iba a ser acorde a lo pautado.

Molesta con la situación no dudó en retirarse. Y desde su casa hizo un extenso descargo para no dejar lugar a los malos entendidos.

Con informacion de Todo noticias.