Plan Melconian: las 12 claves del programa del elegido de Patricia Bullrich para Economía

El compromiso se venía insinuando hace meses, se ratificó ayer, en una reunión de dos horas y media que tuvieron en la casa de Patricia Bullrich, y el “casamiento” de la candidata presidencial y su prospectivo ministro de Economía, Carlos Melconian, se formalizará el jueves a las 10:30, en el ciclo “Voces federales”, en la capital cordobesa, del que la Fundación Mediterránea empezó hoy a distribuir las invitaciones.

Allí Bullrich oficializará que en caso de ganar la elección Melconian será su ministro de Economía, y el ministeriable volverá a explicitar, tal vez con más detalle, el plan económico que presentó el 28 de junio pasado, en Córdoba, adonde Bullrich había enviado al coordinador de sus equipos técnicos, Alberto Föhrig. Los componentes de ese plan son los siguientes:



1-Economía bimonetaria

A la “dolarización” que plantea y puso en el centro del debate económico Javier Milei, Melconian y su equipo de 70 economistas oponen la “bimonetariedad”, esto es la convivencia entre el dólar y el peso argentino, dándole a ambos curso legal. Se trata, explicó en las últimas horas Rodolfo Santángelo, casi un alter ego de Melconian, de “convencer a quienes tienen dólares de que los reintroduzcan, de a poco, con libertad, con seguridad, en el sistema económico, y simultáneamente proteger, defender, estabilizar el peso, porque si al peso lo dejamos a la deriva nos vamos a la hiperinflación”.

2 - Leyes del primer día

En junio, al presentar su plan, Melconian dijo que las iniciativas a aplicar el primer día podrían tener dos lógicas posibles, según cuál sea la exacta herencia que deje el actual gobierno: o bien una ley ómnibus, tipo “ley de emergencia” o -al enviar una nueva ley de presupuesto, con lo que de antemano descartó la que el actual gobierno debe enviar al Congreso a más tardar el próximo 15 de septiembre- sumar en el mismo envío un paquete de reformas.

Las de “primer orden”, dijo el economista, son reformas laborales y sistema previsional que consideró “una gran señal para la sostenibilidad fiscal de largo plazo”. A esas agregó reforma del Estado, para efectuar “cambios en la dotación de personal, de contratos, desregulación y foco en las empresas públicas”. Y toda una ristra reformista; reforma tributaria, de la AFIP y Aduana, nueva Ley de Ministerios, para reducirlos a un número cercano a los ocho históricos, y reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, para garantizar su independencia.

3 - Retenciones y comercio exterior

Respecto de la agroindustria, el sector más competitivo y que más dólares aporta a la economía argentina, Melconian aclaró que su programa no incorpora en el corto plazo una rebaja indiscriminada en las retenciones de los grandes cultivos que generan los recursos gruesos del Estado: ni soja, ni trigo ni maíz están, por lo pronto, como inminentes. Sí, en cambio, aquellos que son relevantes para economías regionales. Melconian planteó sí revisar “el concepto de interés económico general con criterios más modernos”, normalizar la Agencia Nacional de Defensa de la Competencia y crear una “Unidad de monitoreo” para evitar colusión en compras públicas.

4 - Infraestructura

“Hay pocos recursos fiscales y muchas necesidades”, dijo Melconian al exponer su plan. El orden de prioridades, afirmó, será definir las obras más importantes y urgentes de jurisdicción nacional, vinculadas a energía, gasoductos, obras sanitarias de AySA, dragado de la Hidrovía y trenes de carga”. Además, descartó que con las obras gasífera se pueda lograr rápidamente, un superávit comercial sectorial de USD 20.000 millones, como afirma el actual gobierno.

5 - Energía

En línea con lo anterior, Melconian pidió ser serios al respecto. “Acá no tiene que haber joda”, advirtió al hablar sobre las medidas tarifarias. “Hay que completar la renegociación integral de los contratos de las distribuidoras eléctricas y apuntar a una convergencia rápida para que los precios cubran los costos eficientes de producción, manteniendo la tarifa social”, manifestó.

Trabajo, planes sociales, jubilaciones, funcionamiento del Estado

6 - Mercado laboral

Se trata de unos los aspectos centrales del futuro gobierno, dijo Melconian y si bien aclaró que es un área específica del Ministerio de Trabajo y no del de Economía, dijo que es clave reducir el costo laboral, enfocado sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, eliminando penalidades que multiplican las indemnizaciones, cambiar la lógica “ultraactividad” de los contratos colectivos, que los eternizan en el tiempo e impiden su adaptación a las nuevas realidades, y promover una figura diferente como el “despido optativo”, para no recargar el costo de la desvinculación cuando no es el empleador el que lo decide.

7 - Planes sociales

De vuelta, si bien Melconian aclaró que no será responsabilidad directa de Economía, es necesario diseñar un nuevo esquema de planes sociales, hacerlos más eficientes y minimizar su impacto presupuestario. Toda la reformulación, desintermediación y descentralización del Potenciar Trabajo, el plan más grande que aplicar el Estado, debe contemplar duración temporaria, eliminación de superposiciones con otros beneficios, capacitación y una bolsa de trabajo privada, que incorpore incentivos para empresas y trabajadores”, adelantó.

8 - Reforma previsional

El ahora ministereable de JxC apuntó a las jubilaciones y pensiones como de un tema de primera magnitud. “La pauta de movilidad tiene que ser la tasas de inflación esperada más eventual ajuste expost por inflación observada”, señaló, además de adelantar que no habrá más moratorias que amplíen el número de beneficiarios.



También apuntó a eliminar el requisito de los 30 años de aportes y tomar en cambio, para la definición del cálculo de haberes, los sueldos cobrados durante toda la vida laboral. Y que la Prestación para el Adulto Mayor (PUAM, introducida en el gobierno de Macri) rija para aquellas personas que no alcancen un ingreso mínimo. También planteó eliminar regímenes especiales para los nuevos ingresantes al mercado laboral “para que todas las personas puedan jubilarse, dentro de 30 años, con un único régimen general”.

9 - Empresas públicas

Lejos de lo que se comenta y está instalado en la agenda pública –dijo Melconian- Aerolíneas Argentinas no es de las empresas públicas que mayor cargo le genera al Estado, por lo que consideró irreal e impracticable “cerrarla y abrir otra aerolínea al día siguiente”. En cambio, apuntó, sí hay empresas para cerrar, traspasar a provincias o redimensionar”, aunque no precisó la situación de cada una, en esa bolsa están AYSA, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, las empresa del sistema de medios públicos, el Correo Argentino e IMPSA.

“Estamos considerando una organización centralizada, tipo holding, que establezca acuerdos y programas, con un management profesional”, dijo el economista, un señalamiento que recuerda el “Directorio de Empresas Públicas” que durante el gobierno de Raúl Alfonsín propuso Rodolfo Terragno.

De lo que se trata, dijo Melconian, es de “analizar qué es lo que hay adentro”. El equipo del economista considera a YPF “una empresa con alto potencial, en un marco de cooperación con otras empresas petroleras” y es partidario de mantener el esquema de “un presidente, secundado por un CEO profesional”.

10 - Relación Nación-Provincias

Melconian dijo que las provincias introduzcan mejoras que las hagan más productivas y propuso avanzar con un “acuerdo federal” involucrando a los tres niveles de gobierno: Nación, Provincias y Municipios. La clave, dijo, es encontrar mecanismos y avanzar de modo realista en la reducción de Ingresos Brutos, un impuesto altamente distorsivo pero vital para las finanzas de varias provincias.

11 - Reforma tributaria

El énfasis allí está puesto en Ganancias, Monotributo, eliminar los ítems salariales “no remunerativos” y permitir el ajuste por inflación en el cálculo de resultados de las empresas. El plan también contempla un capítulo de reforma integral de la AFIP-Aduana, para reformarlas internamente y –hacia afuera- lograr mayor eficacia recaudatoria.

12 - Reforma del Estado

Sobre el tamaño del Estado, Melconian tomó distancia de la “motosierra” de Milei y propuso un nuevo organigrama, con menos ministerios, secretarías y direcciones y reducción de dotaciones para lograr una merma del orden del 25% en el primer año. Lo que no es poco.



Finalmente, el economista remarcó la existencia de “tres transiciones”: a) reconocimiento de los problemas, b) complejidad post-PASO (la que actualmente se está atravesando, y c) plazo entre el resultado electoral definitivo y asunción del nuevo gobierno. Para ese momento, dijo, el equipo que tome las riendas de la economía el 10 de diciembre deberá ya tener bien precisos “los primeros pasos” que dará para volver a poner a la economía argentina en una senda sustentable y consistente de crecimiento.

Con informacion de Infobae.