Quién es Juli Castro: la “hijastra” de Marcelo Tinelli, que es acusada de traición por su mejor amiga

Julieta Castro es hija de Romina Giardina (Momi) y Diego Castro. Con apenas 20 años, la joven se convirtió en una de las figuras más destacadas dentro de redes sociales como TikTok, y en Instagram superó la barrera de los 700 mil seguidores en Instagram. Pero en pocas semanas, la influencer se unirá al selecto grupo de participantes de la nueva edición del Bailando 2023, junto a celebridades como Cami Homs, Coki Ramírez, Tomás Holder y Kenny Palacios.



En su perfil de la red social de la camarita, la joven destaca sus dotes artísticas para el baile, el canto y la actuación, además de su impecable gusto a la hora de vestir, que siempre marca tendencia e inspira a sus más leales seguidoras en la red.

El paso de Juli Castro por el mundo del espectáculo

Su estrellato en el mundo digital no es la única huella que identifica a Juli Castro dentro del mundo del espectáculo. Aunque para muchos pueda resultar una novedad, una de las grandes pasiones de la hija de Momi Giardina es el canto. En algunos de sus demos, se la puede apreciar mientras versiona algunas de sus canciones favoritas a capela o acompañada por algún instrumento musical.

Además de su increíble talento para el canto que en ocasiones muestra en redes, también dio sus primeros pasos en el teatro, con su participación en la obra, Amor Propio que se estrenó en 2022 y donde compartió presencia entre las tablas con Julieta Poggio y con Lola Latorre.

El vínculo de Juli Castro con Marcelo Tinelli

Un dato que quizás pocos recuerdan es que la mamá de Castro guarda estrecha relación con el mundo del baile, y es que Momi fue una de las bailarinas con mayor trayectoria de ShowMatch, el histórico formato que contó con la conducción de Marcelo Tinelli. Incluso, por aquellos días, se comentaba que entre la bailarina y el polifacético hubo cierto romance fugaz, cuestión que para los ojos de muchos, convirtió a la joven en “hijastra” no comprobada del carismático presentador.

Una de las más fuertes controversias alrededor de la prometedora participante del Bailando 2023

A principios de agosto, Juli Castro se vio envuelta en una fuerte polémica, cuando su mejor amiga Maga Segio, la acusó de traición. Esta información la expuso la misma tiktoker en el podcast Tik & House, y aunque no detalló exactamente cuál fue el detonante de la pelea entre ambas, sí detalló aspectos cuestionables sobre el comportamiento de la hija de Diego Castro.

“Me alejé porque me di cuenta que ella era mala persona en verdad. Actitudes que tuvo después en las que me di cuenta ‘no puedo creer que era tu amiga’”, contó Maga al aire y siguió, “Yo la quise mucho pero por la amistad que tuve podría contar todo lo que me hizo. Me empujó en la Bresh. Era muy importante para mí, era copada conmigo aunque yo sabía que era mala con los demás. Me alejé y nunca hablé mal de ella y ella demostró como es”, lamentó Maga

Con informacion de Todo Noticias.